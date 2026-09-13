Мария побесня: Забраниха ѝ да пее в Античния. Защо
Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
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Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
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