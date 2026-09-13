Важно предупреждение! Юнското море крие риск дори за добри плувци
Спасители дават съвети
Следете всички новини, анализи и коментари за Северен Плаж. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спасители дават съвети
Инцидентът е станал на Северния плаж
Мъртва млада жена бе открита в събота на бургаския плаж, близо до Пантеона. На зловещата находка се натъкнал местен жител, който се разхождал рано су...
Концесионери искат плажна полиция
Бургас. Мъж се самоуби на Северния плаж в Бургас рано тази сутрин. Той се е хвърлил в морето с дрехите, около 6 часа, преди спасителите да започнат ра...
Ще търсят изгубени деца с уредбата
Бургас. Туристическият сезон в Бургас е застрашен от провал, обяви концесионерът на Северния плаж в морския град Атанас Атанасов. Причината е, че има...
Австрийци и руснаци нападнаха плажа в Слънчев бряг