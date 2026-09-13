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Провал грози сезона в Бургас

Провал грози сезона в Бургас

Бургас. Туристическият сезон в Бургас е застрашен от провал, обяви концесионерът на Северния плаж в морския град Атанас Атанасов. Причината е, че има...

31 май | 13:47
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