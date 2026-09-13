6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"
Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
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Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
Броени часове преди да тръгне на училище Симеон се срещна и с един от любимците на футболните фенове
Само един първокласник има сред петнадесетте ученици, които прекрачиха прага на училището в село Букова поляна преди три дни. ОУ „Христо Ботев" в мад...
Математическите гимназии са шампиони по подготовка до седми клас Как да изберем добро училище на детето си - това е въпрос с повишена трудност. В общ...
Между 150 и 200 лева е минималната сума, която ще е нужна за началната подготовка на един първокласник, пресметна бТВ. Още на родителската среща учит...
Първокласник бе блъснат от лек автомобил в Сливен. Веднага след инцидента шофьорът е откарал 7-годишното момче в Бърза помощ. Катастрофата е станала...
Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа Надпреварата за първолаци тази година не започна по Йордановден, но въпре...
Родното училище е застинало в миналия век Те могат да "плъзгат" екрана, още преди да проговорят, и умеят да сменят кирилицата с латиница с едно кликв...
Столична община ще ремонтира училища и детски градини през лятото с над 7 млн. лв. София. Семействата с ниски доходи, които имат първокласник, ще пол...
София. Българските деца от 11 до 17-годишна възраст се нареждат на 6-то място в Европейския съюз по затлъстяване. Това обяви пред "Дарик" председател...
15-годишна преджоби даскал и съученичка