Всичко за Първокласник

Следете всички новини, анализи и коментари за Първокласник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Общество Моят град
Как да изберем добро училище?

Как да изберем добро училище?

Математическите гимназии са шампиони по подготовка до седми клас Как да изберем добро училище на детето си - това е въпрос с повишена трудност. В общ...

01 септември | 6:05
0 коментара
22700
Жителство за първолак

Жителство за първолак

Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа Надпреварата за първолаци тази година не започна по Йордановден, но въпре...

19 януари | 7:45
0 коментара
43769
Селфи с първолак

Селфи с първолак

Родното училище е застинало в миналия век Те могат да "плъзгат" екрана, още преди да проговорят, и умеят да сменят кирилицата с латиница с едно кликв...

14 септември | 6:20
0 коментара
12120