Хари и Меган превземат нов континент

Нов пикантен слух за принц Хари и бившата актриса Меган Маркъл обикаля пресата в Англия. Според източници, цитирани от Reality Tea, след скорошното им посещение в Австралия съпрузите обмислят как да изглежда следващият етап от живота им. Той, като нищо, може да е свързан с Австралия. Страната е специална за херцозите и Хари отдавна чувства земята на кенгуруто като потенциално място за „ново начало“, както за семейните, така и за професионалните му амбиции. Говори се, че Меган също е проявила интерес към разширяване на бизнес начинанията си там, което прави Австралия все по-привлекателна дестинация за съпрузите.

За възобновения интерес на Хари към континента-държава се заговори след сензационен обрат в полза на принца. Австралийското правителство временно спря подкрепата за местните издания на „Инвиктъс“. Но когато се разчу, че многогодишният пакет за финансиране на стойност 9 милиона австралийски долара няма да бъде подновен, последва силен отзвук. Според Министерството по въпросите на ветераните причината е била финансова, тъй като към настоящия момент изпращането дори на един състезател на игрите струва на данъкоплатците 91 000 долара. Скоро след това обаче защитници на каузата заляха медиите, обяснявайки колко полезна е програмата за тяхното физическо и психическо здраве, което принуди правителството да преразгледа решението си и да избере да поднови финансирането.

Австралия играе важна роля в историята на Хари и Меган от самото начало. Те бяха топло посрещнати по време на тяхното знаково кралско турне през 2018 г., когато булката вече беше бременна с Арчи. В крайна сметка посещението е определяно като едно от най-успешните задгранични пътувания в кралската им кариера.

Хари и Меган посетиха Австралия в средата на април 2026 г. за четиридневно неофициално турне. Те минаха през Мелбърн, Канбера и Сидни. Финансирано с частни средства, пътуването включваше благотворителни визити, събития в подкрепа на военни ветерани и поява на няколко по-комерсиални сбирки. Въпреки че Арчи и Лилибет не бяха с родителите си в Австралия, източници твърдят, че Хари има силно желание да засили връзката на семейството си с мястото, където винаги се е чувствал като у дома си. Там той има доста близки приятели, които всеки път го посрещат с отворени обятия, за разлика от фамилията му в Англия.

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