Влязохме в Света на Диска! Ето как нарекоха софийска улица
Почитателите му в пълна радост
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Почитателите му в пълна радост
Официалната биография на любимия магьосник е сред хитовете на книжния пазар
Светлана Комогорова - Комата е преводач на 11 от книгите на Тери Пратчет. Сега превежда ранните му разкази, които скоро ще бъдат издадени от издателст...
Фенове си поискаха Тери обратно от Смъртта
Властелинът на фентъзито загуби битката с Алцхаймер "НАЙ-ПОСЛЕ, СЪР ТЕРИ, ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ". Така беше обявена кончината на великия писател Тери Прат...
Тези дни сър Тери Пратчет, който е на 66, за първи път отмени свое участие в обществен форум. Световноизвестният британски писател няма да отиде на фе...
Тери Пратчет е във влошено здравословно състояние. Световноизвестният британски писател е отменил за първи път участие в мероприятие, защото се почувс...
Лондон. Най-популярният фентъзи писател навършва на днешната дата 66 години - авторът на историите от „Светът на Диска" Тери Пратчет. Наскоро той се...