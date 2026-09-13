Рут Колева срина Саня Армутлиева. Истината за раздялата с Дара
Певицата поздрави победителката на Евровизия за решението й да напусне лейбъла
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Певицата поздрави победителката на Евровизия за решението й да напусне лейбъла
Изпълнителката разширява екипа около себе си
Наложило се да се плаща и неустойка
Илиас Кокотос се оказа притежател на мастъра на песента. Така била сделката
Тя е изумително момиче и артист, но...
Артистите казват, че това е цената на славата
Тя коментира и сегашния културен министър
Свободата й отива, написа шефката на "Вирджиния рекърдс за проф. Снежина Танковска
Това е написала тя във Фейсбук
Има такъв народ предложи музикалния продуцент за министър на културата
Боксовият деятел Димитър Армутлиев си е отишъл на 78 години
Новата фаворитка на меломаните зарязва столицата на Германия, за да стане философ в Лондон
Актрисата, която от 23 години управлява музикална компания, пак е съдия в поредния сезон на Х фактор по Нова Мъжът ми не го свърта на едно място - ви...
Саня Армутлиева ще допълни великолепната четворка на журито в предстоящия сезон на X Factor, информират от Нова телевизия. "Освен новите лица, екипът...
София. "Вие сте "октопод", точно както ви наричат медиите. Каквото и да направи човек в музикалния бизнес, рано или късно опира до вас", това заяви Ру...
София. Какво се е случило с 10 млн. лв. на „Профон" и „Мюзикаутор", които са били вложени в КТБ. С тези думи певицата Рут Колева отправи запитване към...
Музиканти се разбунтуваха срещу Саня Армутлиева, управител на "Вирджиния рекърдс", която в момента е в журито на X фактор. Рут Колева влезе в ролята...
Армутлиева играе с Куркински и Камен Донев, но после избира музикалния бизнес