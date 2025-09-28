Саня Армутлиева призна за Жана Бергендорф

Музикалната продуцентка Саня Армутлиева определи като "похабен талант" певицата Жана Бергендорф.

"Тя е изумително момиче и артист, но е похабен талант заради стечението на обстоятелствата", заяви Армутлиева пред Жоро Любенов.

"Все повече няма формула за успеха, но аз вярвам много в характера - енергията и волята на изпълнителите. Талантът и музикалността са уникален дар, но характерът е този, който гради творчеството и инстинкта за сцената", подчерта тя в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите ѝ най-трудното за един артист е да свикне с тревожността и напрежението, идващи от постоянната необходимост да се доказва. „Успехът може да се превърне в капан - щом го постигнеш, трябва отново да се върнеш на стартовата линия", добави Армутлиева.

