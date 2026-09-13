Огромна радост за Жана Бергендорф
Певицата разкри за личния си живот
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Певицата разкри за личния си живот
Тя е изумително момиче и артист, но...
Показа жената до себе си във „Фейсбук“
Певицата е заплашена от затвор, а съдбата й ще се решава от съда
За нея може да бъде поискана и мярка задържане под стража
Певицата удря и обижда полицаи
По случая е образувано досъдебно производство
Певицата се призна за виновна за хулиганство
Прокуратурата с официално съобщение
Певицата е минала през големми перипетии
Певицата стана част от отбора на обвързаните
Поп певицата води тежка битка с алкохола и дрогата от години
Пила цяла вечер и вдигнала малко гласа си, защото била емоционална
Тя е освободена под гаранция от 1000 лева
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление
Тя и неин приятел започнали да буйстват и да чупят мебелите на домакина
Певицата се стяга за втори брак
Класирането е: Гарванът, Розата, Пчелата
Когато изтъркала талона и видяла, че числата съвпадат, си помислила, че са й продали фалшив билет
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