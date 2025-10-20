Огромна радост за Жана Бергендорф

Жана Бергендорф официално потвърди, че е във връзка с жена. Певицата не скри, че е на крилете на любовта с партньорката си Светослава Петкова.

"С нея се познаваме от 7 години, но едва сега се случиха някои неща. Тази връзка ми дава спокойствие и повече любов", призна Бергендорф в "Преди обед".

Новата любима на Жана е и причината певицата да се установи да живее в Бургас, по-точно на Слънчев бряг, където прекара цялото лято и смята да остане и през зимата.

Бергендорф призна, че новата любов ѝ действа укротяващо, въпреки че дълго време медиите я възприемаха като "лошото момиче" на българската сцена.

"В последно време гледам да съм по-тиха, по-кротка, но не винаги ми се получава. Имам този "талант" да се забърквам в неподходящи неща. Не ми е лесно и не се гордея с всичко, което се случи, но вярвам, че вече съм по-дисциплинирана", сподели откровено певицата.

Жана не крие гордостта си от своя син Леон, който вече е на 15 години, спортува и се справя отлично в училище. Макар да живеят отделно, двамата поддържат постоянна връзка.

В личен план певицата споделя и още една радост - майка ѝ се е омъжила за човека, с когото е от 28 години. Дали заради любовта или новия начин на живот, Бергендорф се е запалила и по кулинарията - особено по азиатската кухня.

През последните години Жана Бергендорф непрекъснато се замесваше в скандали, свързани с хулигански прояви и употреба на наркотици и алкохол.

Това лято певицата и неин приятел бяха задържани за 24 часа в морския курорт "Слънчев бряг", тъй като той размахваше оръжие на таксиметров шофьор, а тя налетя на полицаи.

Миналата пролет пък Жана и друг неин приятел бяха задържани заради скандал и чупене на мебели в столичен апартамент. През март т.г. Софийският районен съд осъди певицата на 3 месеца лишаване от свобода условно с 3 години изпитателен срок. Бергендорф се призна за виновна за хулиганство.

По-рано певицата беше арестувана и заради употреба на марихуана, и скандал в дома ѝ, както и за шофиране след употреба на наркотици.

