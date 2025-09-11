Жана Бергрндорф мина „на другия бряг“

Жана Бергрндорф за пореден път предизвика вълна от коментари във Фейсбук след като сподели важна промяна в личния си живот.Скандалната изпълнителка изненада феновете си, след като промени статуса си във „Фейсбук“ на „обвързана“, а още по-голямата новина е, че нейният избраник този път е жена, съобщава fakti.bg.

Новата ѝ любов се казва Светослава Петкова, с която Жана не само официално потвърди връзката си в социалните мрежи, но и реши да я покаже без излишни задръжки. Двете публикуваха поредица от провокативни снимки, включително и кадър, на който изпълнителката е запечатана в изключително интимен момент, в който облизва лицето на любимата.

Още не е ясно кога и как са се запознали, нито от кога датира тяхната връзка. Остава мистерия и решението на Жана да потърси любовта „на другия бряг“. В крайна сметка важното е,че двете изглеждат щастливи заедно, коментират феновете на певицата.

