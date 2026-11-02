Три зодии влизат в златна седмица, съдбата им готви големи изненади
От 2 до 8 ноември късметът се завръща с неочаквани възможности, щастливи новини и сбъднати желания
Следете всички новини, анализи и коментари за Златна Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 2 до 8 ноември късметът се завръща с неочаквани възможности, щастливи новини и сбъднати желания
Телецът прави решителна крачка, Близнаците откриват нов път, а Стрелецът печели от партньорства
Токио. Започва "Златната седмица" в Япония. Подобно на почивните дни през май в България, в страната Страната на изгряващото слънце също няма да работ...