Започва златна седмица за три зодии! Пари, любов и успехи

Три зодии ще се радват на особено благоприятен период от 12 до 18 октомври. Според астрологичната прогноза на YourTango Телец, Близнаци и Стрелец получават възможности за важни промени в личния и професионалния живот. За едни предстои решителна крачка към стара мечта, за други - ново начало в любовта или кариерата. Най-големите изненади се очакват около 15 и 18 октомври, когато планетните влияния ще бъдат особено благоприятни.

Телец - голямата мечта получава шанс

За Телците настъпва моментът да се заемат сериозно с желание, което отдавна отлагат. Независимо дали става дума за нова работа, собствен проект или важна лична промяна, звездите ги насърчават да проявят смелост и решителност. Особено благоприятен е 18 октомври, когато първата четвърт на Луната в Козирог ще им помогне да превърнат мечтите си в конкретни планове. Късметът ще бъде на тяхна страна, ако съчетаят амбицията с практични действия.

Близнаци - съдбовен обрат в любовта и кариерата

Близнаците навлизат в период на важни прозрения и промени. На 15 октомври Плутон преминава към директно движение във Водолей, което според астролозите ще им помогне да разберат какво действително искат от живота. Възможно е да преосмислят професионалните си планове, да вземат решение за нова работа или да погледнат по различен начин на любовните си отношения. Звездите ги съветват да не се страхуват от новото, защото именно промяната може да ги отведе към по-щастливо бъдеще.

Стрелец - пари, нови партньорства и големи възможности

Стрелците са сред най-големите късметлии през седмицата, особено по отношение на финансите и професионалното развитие. На 15 октомври хармоничният аспект между Слънцето и Юпитер ще създаде благоприятни условия за нови делови контакти, съвместни проекти и обещаващи предложения. Възможно е полезно запознанство да отвори път към допълнителни доходи. На 18 октомври вниманието ще се насочи към парите и материалната сигурност. Периодът е подходящ за смели начинания и осъществяване на отдавна обмисляни планове.