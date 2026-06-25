Супер мистерия! В древна пещера намериха останките само на жени

Ново изследване на една от най-загадъчните човешки популации, живели на Земята, поставя учените пред мистерия без ясен отговор. Анализ на останките на древния вид Homo naledi показва, че всички изследвани индивиди, открити в известната пещерна система Rising Star в Южна Африка, вероятно са били жени.

Откритието е публикувано в престижното научно списание Cell и вече предизвиква оживени дискусии сред палеоантрополозите, съобщава CNN.

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Останките на Homo naledi бяха открити през 2015 г. в труднодостъпната камера Диналеди в пещерната система Rising Star.

Още тогава находката разтърси научния свят. Макар мозъкът на Homo naledi да е бил едва малко по-голям от този на шимпанзе, учените предположиха, че този древен човек съзнателно е погребвал своите мъртви – поведение, което дотогава се смяташе за характерно единствено за съвременния човек.

Има дори данни, че представители на вида са гравирали символи по стените на пещерата.

Нито един мъж сред изследваните останки

За новото проучване учените анализирали емайла на 23 зъба чрез съвременен метод, известен като палеопротеомика.

След обработката на пробите били получени надеждни резултати за 20 различни индивида.

Изследователите търсели специфичния белтък амелогенин-Y, който се среща единствено върху Y-хромозомата при мъжете.

Изненадата била пълна – в нито една от пробите не бил открит този белтък.

„Когато получихме резултатите, много учени останаха силно притеснени. Това изобщо не беше онова, което очаквахме“, признава ръководителят на разкопките проф. Лий Бъргър.

По думите му анализите били извършени два пъти в различни лаборатории, за да се изключи възможността за грешка.

Какво означава това?

Една от хипотезите е, че в пещерата действително са били полагани само жени.

Според проф. Бъргър това може да означава, че Homo naledi е имал погребални ритуали, при които мъжете и жените са били погребвани на различни места.

Съществува обаче и друго обяснение.

Възможно е генът, който кодира мъжкия вариант на белтъка, да е липсвал или да е претърпял мутация при този древен човешки вид.

Подобни случаи са известни и при съвременни хора, както и при неандерталци, но учените смятат, че е изключително малко вероятно подобна генетична особеност да е присъствала при всички изследвани индивиди.

Мистерията остава

Останките на Homo naledi са датирани между 335 000 и 241 000 години, което означава, че този вид е живял по същото време, когато вече са съществували ранни представители на съвременния човек.

Новото откритие само задълбочава мистерията около този необичаен човешки родственик.

Независими учени също признават, че откритието е колкото впечатляващо, толкова и объркващо. Палеоантропологът Райън Макрей от Националния природонаучен музей към Смитсониън, който не е участвал в изследването, определя находките от пещерната система Rising Star и вида Homo naledi като едни от най-необичайните в историята на палеоантропологията.

„Дори ако авторите са прави и това наистина е място, където са открити останки само на един пол, то поражда много повече въпроси, отколкото дава отговори. Защо са открити само женски индивиди?“, коментира Макрей.

Точва, че при шимпанзетата например се наблюдават групи, съставени само от женски с малките им, които използват пещери и скални навеси като убежища от жегата и дъжда.

Ръководителят на разкопките проф. Лий Бъргър обаче не приема това обяснение. По думите му, ако възрастните мъже и жени действително са живеели разделени, в пещерата е трябвало да бъдат открити поне няколко момчета, тъй като сред намерените останки има множество деца. Вместо това всички анализирани останки сочат към женски индивиди.

„Мисля, че дори най-големите ни критици ще трябва да се замислят сериозно, защото вероятността това да е случайно природно струпване е едно на милион“, категоричен е Бъргър.

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