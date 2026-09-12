Китай готви спасителна ядрена бомба! За какво става дума?
Учените са уверени, че това е най-добрият начин да се предпази Земята
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Учените са уверени, че това е най-добрият начин да се предпази Земята
Космическият апарат „Тянуън-2“ достигна загадъчния астероид Камооалева, откъдето ще вземе проби за изследване
Космическият скитник остава по-голяма опасност от астероидите
Небесното тяло има диаметър 50 метра и е сравнимо по размер със самолет
Той описа щетите, които нанесе
Думата "матиганис“ произлиза от древногръцки език и означава "сияещо око“
Атос Саломе с ново зловещо предупреждение
Космическата скала е дълга 380 метра и се движи със скорост 28 944 км/ч
Не един, а два големи астероида преминаха на близко разстояние от Земята
Риск да се блъсне в планетата ни няма
Ще направи най-близкото си прелитане на 2 февруари
Астероидът с хавайско име
Аномалии са накарали астрономите да извършат анализ на спектрите на астероида
Това ще сложи край на 7-годишната мисия на сондата "Озирис-Рекс"
След удара на сондата DART астероидът Диморф започна да губи орбитална стабилност и започва да се приближава към Дидимус
Астрономите за първи път забелязаха този астероид на 30 септември 1989 г.
Астрономическият обект е сред тези, които пресичат земната орбита
В близост до Земята са каталогизирани около 30 000 астероида с различни размери
Публикацията в Телеграм е придружена и от снимки на астероида, направени от телескопи
НАСА удря опасния астероид Диморфос