130 години след Фройд! Доказаха причината за параноята

Ново научно изследване от Университета в Осло потвърди същите механизми на ума, които Зигмунд Фройд описа преди повече от 130 години.

Норвежкото откритие е революционно и се смята за модерния научен еквивалент на теорията на Фройд за натрапчивите мисли.

Резултатите от изследването бяха публикувани в списание Entropy.

Учените не просто потвърждават думите на Зигмунд Фройд, а правят мост между психоанализата, която той изучава и модела на предвиждащия мозък, който днес е основен в науката.

Фроюд говори за нервната система като структура, която се опитва да намали психическото напрежение от неосъзнати мисли.

Професор Ерик Стьонике от Университета в Осло обяснява, че тези мисли са кодирани в процедурната памет, която управлява автоматичните навици, като карането на кола, миенето на зъби и т.н. Изследването дава биологично обяснение за трайните психологически проблеми, като параноята или силния вътрешен критичен глас.

Например, при дълбоко вкоренените травми, човек, който подсъзнателно очаква отхвърляне, ще тълкува всяка неутрална ситуация като враждебна. Мозъкът ще продължава с години да поддържа този деструктивен модел, защото по този начин се намалява неопределеността – за него е по-безопасно да познае лошото, отколкото да се сблъска с неизвестното.

Норвежките изследователи подчертават, че лечението е чрез говорене, а връзката между терапевт и пациент е ключова. Само така новият, позитивен опит в сигурна среда успява постепенно да презапише старите неврологични предвиждания в мозъка, пише Science Daily.

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