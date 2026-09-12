130 години след Фройд! Доказаха причината за параноята
Защо не можем лесно да се избавим от натрапчивите мисли
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Защо не можем лесно да се избавим от натрапчивите мисли
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