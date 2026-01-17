Ново изследване за парацетамола. Докарва ли аутизъм?

Излезе първо мащабно европейско изследване за това дали използването на парацетамол от бременни жени може да докара аутизъм при децата им.

Предупреждение за ограничаване на този медикамент бе направено от президента на САЩ Доналд Тръмп миналата есен и предизвика огромна паника по света сред бременни и лекари, както и жестоко недоволство от страна на фармацевтични компании.

Малко по-късно СЗО заяви, че има противоречиви мнения по въпроса.

Сега екип от 7 учени от различни европейски държави излезе с мнение, че парацетамола няма такива странични ефекти.

Резултатите от него бяха оповестени от The Guardian, а медията се позовава на преглед на 43 изследвания, публикувани в The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health.

"Този систематичен преглед и мета-анализ не откриха доказателства, че употребата на парацетамол от страна на майките по време на бременност увеличава риска от разстройства от аутистичния спектър, ADHD или умствена изостаналост при деца," се казва в изследването.

Изследванията са направени въз основа на данни на майки и съответно 262 852 деца под 18 години, които са били скринирани за аутизъм, 335 255 за ADHD и 406 681 за умствена изостаналост.

Изводът на учените е, че парацетамолът остава безопасен вариант по време на бременност, когато се приема според препоръките.

Парацетамолът е основно лекарство, което се препоръчва от лекари на бременни жени, изпитващи болка или температура, затова те трябва да са сигурни, че все още имат безопасна опция за облекчаване на симптомите, казва ръководителят на изследването Асма Халил, професор по акушерство и перинатална медицина.

Авторите на изследването твърдят, че семейните и генетичните фактори, включително склонността да се наследяват аутистични черти, са по-правдоподобни обяснения отколкото приема на парацетамол.

Авторите също предполагат, че заболяването, което кара жената да приемат парацетамол по време на бременност, също само по себе си играе по-важна роля в оформянето на невроразвитието на детето.

Американски учени обаче още не са се произнесли категорично. Тръмп направи изявлението си по време на пресконференция в Белия дом на 22 септември. Говорейки за лекарството, той каза: "Приемането на тайленол, който е американският вариант на парацетамол, е вредно. Всички бременни жени трябва да говорят с лекарите си относно ограничаването на употребата на това лекарство по време на бременност."

Световната здравна организация отрече думите на Тръмп, но говорителят на СЗО Тарик Яшаревич заяви, че доказателствата за връзката между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма остават противоречиви.

