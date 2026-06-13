Ново изследване за парацетамола. Докарва ли аутизъм?
Опровергава продупреждение на Тръмп
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Опровергава продупреждение на Тръмп
Момиче на 14 г. е било спасено в болница "Пирогов" след поглъщане на голямо количество парацетамол
Проблемът идва от ново предизвикателство в социалната мрежа ТикТок, което набира популярност
Д-р Христо Еленски разкри колко таблетки са смъртоносни
Пием го едва ли не по всякакъв повод - при главоболие, настинка, зъбобол
"При самолечение препоръчваме парацетамол, а не ибупрофен", отбеляза говорител на СЗО
За да се намали треската, се препоръчва приемът на парацетамол