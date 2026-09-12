Ново изследване за парацетамола. Докарва ли аутизъм?
Опровергава продупреждение на Тръмп
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Опровергава продупреждение на Тръмп
Плащането обхваща около 68 хиляди души
Токсините на бактерията причинител могат да бъдат пагубни за плода
Усложненията от грипа могат да доведат до опасни последици за майката и бебето
На трапезата задължително се слага млечна баница, сарми с месо и свинско с праз.
На един милион пушачи ще бъдат предложени стартови комплекти за вейп
За "значимо здравно събитие" се счита всеки нов или влошен случай на неразположение
Няма причина за страх, каза експертите на организацията
Това реши Министерството на здравеопазването
Здравното министерство изготви препоръки към бременните жени във връзка с Ковид-19
Броят на заболелите от коронавирус у нас до тази сутрин остава 81
Консулските служители ще преценяват дали да издават визи на бременни жени
Инициативата е по случай Световния ден за борба със заболяването
95% от генетичните консултации на бременни се дават от специалисти от „Майчин дом“ на Александровска и от СУ, а в групата няма нито един техен предста...
Нова онлайн платформа ще спести време и пари на пациентки. Бременни жени ще могат да си направят неинвазивен пренатален тест. Той представлява съвреме...
Училище за бременни организира многопрофилната болница в Кюстендил. Четири поредни седмици след 13 май ще има лекции за раждането и храненето на бебет...
"Да бъдеш или не?" Вечният Хамлетов въпрос явно не стоял за Камен Чипев, Кристиян Велинов и Момчил Велев. Тримата мъже, които намериха смъртта си под...
София. Бременни жени, чийто термин наближава, трескаво пресмятат кога ще им е по-изгодно да си вземат болничен за раждане - преди края на 2014 г. или...
София. 90 000 лева обезщетение ще плати болница „Майчин дом" на Лидия Димитрова, която пострада през 2010 г. при падането на асансьора, пълен с бремен...
НЗОК не поема теста, който струва 1500 лв. Едва 30 на сто от бременните българки си правят генетично изследване за синдрома на Даун, което обезсмисля...