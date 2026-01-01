Седмокласник е прочел 469 книги за една година
Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
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Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
Видеото е заснето още през 2007 г. и е част от документалния филм Encounters at the End of the World на Вернер Херцог
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