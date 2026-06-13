Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Диан Стаматов коментира трябва ли в началния етап да се учат само български автори
Тази година издателите отчитат ръст на продажбите на детски и юношески книги, както и на българските автори. Младежката литература и изданията за най-...
В рамките на визитата си във френската столица, директорът на Националния дворец на културата (НДК) Мирослав Боршош имаше работна среща и с Кристин Ка...