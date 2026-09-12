Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Третото издание на елитния форум продължава до 13 декември - входът е свободен Негово величество Писаното слово от днес до 13 декември завладява НДК....
Софийският международен литературен фестивал ще отвори врати на 25 ноември от 18.30 ч в "Микстейп 5". Второто издание на арт събитието взема на фокус...