Патриарх Даниил със силно послание на Разпети петък

На Разпети петък българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание от столичния храм „Света Неделя“, насочено към същността на страданието и човешката склонност да съди. В словото си той подчерта, че вярата изисква смирение и покаяние, а не осъждане и суетност.

Патриархът припомни ключови моменти от евангелските събития и ги свърза с днешния живот на вярващите. Посланието му бе наситено с предупреждения и призив за духовно пробуждане.

„В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия“, каза патриархът.

Той припомни как Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл равен на Бога. Според него тези събития не са просто исторически разказ, а предупреждение към всеки човек, който поставя себе си над вярата.

Патриарх Даниил подчерта, че още в Стария завет ясно е възвестено двойното естество на Месията - едновременно Бог и човек, потомък на Давид и носител на вечна божествена същност. Именно това съчетание стои в основата на спасението, което Христос носи на света.

„Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос“, призова патриарх Даниил.

В словото си той насърчи вярващите да се отдалечат от ежедневната суета и да насочат вниманието си към духовните ценности, които водят към спасение и истинска вяра. Според него именно в дните на Страстната седмица човек има възможност да се вгледа по-дълбоко в себе си.

“Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение”, каза още българският патриарх.

