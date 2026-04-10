Разпети петък - денят на тишината, в който се спира дори водата

Разпети петък, наричан още Велики петък, е най-тъжният и най-смиреният ден в християнския календар. Това е денят, в който се припомнят страданията, разпятието и смъртта на Исус Христос. Вярващите преживяват символично този момент чрез строг пост, молитва и поклонение, като се подготвят духовно за Възкресението.

Строгият пост и духовното смирение

Велики петък е ден на най-строг пост. По канон се изисква пълно въздържание от храна и вода. Това е израз на съпричастност към страданията на Христос. Църквата обаче допуска облекчения за хората, които не могат да издържат. Разрешава се пиене на вода в късния следобед или прием на малко хляб след вечерното богослужение.

Денят преминава в тишина и смирение. Не се вършат домакински дейности, не се вдига шум и не се извършват празнични приготовления. Вярващите се стремят към вътрешно пречистване и размисъл.

Плащаницата - центърът на богослужението

Сутринта на Разпети петък в храмовете се отслужва вечерня. Тогава от олтара се изнася светата плащаница и се поставя в центъра на църквата. Тя символизира тялото на Христос, свалено от кръста и положено за погребение.

Вярващите се покланят пред плащаницата, оставят цветя и преминават под нея. Този акт символизира изоставянето на греховете и духовното прераждане. Въпреки че в народната традиция често се нарича „провиране под масата“, смисълът му е дълбоко духовен.

След поклонението свещениците раздават здравец за благословение, който се поставя у дома до иконата или кандилото.

Опелото Христово и литийното шествие

Вечерта се извършва „Опело Христово“ - едно от най-въздействащите богослужения през годината. В него скръбта по разпънатия Христос постепенно преминава в надежда за Възкресението.

По време на службата вярващите се благославят с розова вода, която е символ на помазването на Христовото тяло. След това се извършва литийно шествие около храма с плащаницата, което пресъздава погребението на Христос. В края тя се внася обратно в олтара.

Забрани и символика

В народната традиция Разпети петък е ден, в който не се пие вода, защото се вярва, че тя е „кървава от раните на Христос“. Не се ходи на чешма и не се налива вода в съдовете.

Смята се, че денят е неподходящ за работа и всякакви светски дейности. Той е изцяло посветен на почит, мълчание и съпреживяване на Христовата жертва.

Подготовката за Великден започва вечерта

Късно вечерта започва приготвянето на великденските хлябове. Най-често това са погачи с квас, върху които се поставят бели и червени яйца. Броят на яйцата е нечетен - от три до девет, като се вярва, че това носи плодородие.

Приготвя се и специален хляб за кумовете, както и обредният „харман с купни“, който символизира изобилието. В него се вграждат яйца, а формата му напомня за плодородно гумно. Този хляб остава на трапезата до третия ден на Великден, когато се разчупва като знак за благословение и ново начало.

