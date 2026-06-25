Обявиха кои са най-надеждните коли в света, няма изненади

Японската премиум марка Lexus (собственост на Toyota Motor) за четвърта поредна година оглави световната класация за най-надеждни автомобили. Данните, анализирани в инфографика на Visual Capitalist, се базират на реномираното проучване на J.D. Power, което оценява дефектите, появили се при автомобилите след три години експлоатация.

Лидерите в класацията

Надеждността се измерва чрез показателя PP100 (брой регистрирани проблеми на 100 превозни средства) - съответно по-ниският резултат означава по-високо качество.

1. Lexus - 151 проблема на 100 автомобила

2. Buick - 160 проблема на 100 автомобила

3. MINI - 168 проблема на 100 автомобила

Японската доминация се потвърждава и от отличното представяне на марки като Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda, които отчитат резултати по-добри от средните за индустрията. На западния фронт добро представяне в горната половина на таблицата записват премиум брандовете Cadillac, Porsche и BMW.

Къде са най-сериозните проблеми?

В дъното на класацията с най-много оплаквания от собствениците се нареждат Volkswagen, Volvo и Land Rover. Най-слаб резултат от тази група показва Volkswagen с цели 301 проблема на 100 автомобила - почти двойно повече спрямо лидера Lexus.

Качеството в индустрията бележи спад, достигайки рекордно негативно ниво от средно 204 проблема на 100 превозни средства.

Основни причини за оплакванията

Софтуерът срещу механиката: За първи път софтуерните бъгове изпреварват традиционните механични повреди. Най-проблемната зона остават мултимедийните системи.

Интеграцията на смартфони: Лошата свързаност с Android Auto и Apple CarPlay е най-честото оплакване на шофьорите за трета поредна година.

Надеждност според типа задвижване

Проучването показва и сериозни разминавания в зависимост от това какво има под капака:

Най-ненадеждни: Plug-in хибридите (PHEV), които влошават представянето си спрямо миналата година и отчитат средно 281 проблема на 100 автомобила.

Най-стабилни: Автомобилите с традиционни бензинови двигатели са единствената категория, която подобрява показателите си, записвайки средно 198 проблема на 100 превозни средства.

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