Най-добрите коли на старо, които са по-издръжливи от новите. Една марка доминира

Днес средната възраст на лек автомобил в САЩ е около 12,5 години и много от тях могат спокойно да издържат между 320 000 и 480 000 километра.

Разбира се, редовната поддръжка и внимателната експлоатация осигуряват такава дълготрайност. Въпреки това, както пише GoBankingRates, Consumer Reports посочва, че най-добрата стратегия при избора на автомобил е първоначално да се избере модел, който е доказал своята безопасност, получил е високи оценки в пътни тестове, има солидна история на надеждност и е бил правилно поддържан.

Затова експертите на организацията решиха да определят кои употребявани автомобили могат да надживеят повечето нови автомобили с най-висок потенциален пробег, пише "Блиц".

Ето десетте най-добри модела, базирани на този показател:

Тойота Секвоя

Потенциален експлоатационен живот: 477 186 километра

Тойота Ленд Крузър

Потенциален експлоатационен живот: 451 000 километра

Почти половин милион километра е огромно число за всяко превозно средство, но Land Cruiser е известен по целия свят със своята издръжливост. Следователно, закупуването на употребяван модел със 160 000 до 320 000 километра не бива да плаши потенциалния купувач.

Шевролет Събърбан

Потенциален експлоатационен живот: повече от 426 000 километра

С пробег от над 420 000 километра, Suburban е един от най-издръжливите SUV-ове на пазара. Той се е доказал като значително по-надежден от преките си конкуренти – Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Тойота Тундра

Потенциален експлоатационен живот: 412 015 километра

Пикапите, подложени на интензивна ежедневна употреба, често започват да изпитват проблеми с каросерията или механични проблеми след дълги пробеги. Този вечен бестселър на Toyota обаче има заслужена репутация за издръжливост и дълготрайност, като лесно надхвърля 400 000 километра.

GMC Yukon XL

Потенциален експлоатационен живот: 406 133 километра

Класиран на пето място в общата класация на маратонците на iSeeCars, Yukon XL може лесно да служи на собственика си две десетилетия. Според MotorBiscuit, собствениците на този гигант понякога се оплакват от бордовата електроника, електрическите задвижвания или дребни проблеми с каросерията, но много рядко срещат проблеми с двигателя, трансмисията или горивната система.

Тойота Приус

Потенциален експлоатационен живот: 403 302 километра

Ефективен и надежден, Prius е просто най-добрият компактен автомобил на пазара, а батериите му, както пише MotorBiscuit, са „почти неуязвими“. Далечното бъдеще може да е изцяло електрическо, но близкото бъдеще определено принадлежи на хибридите. CR класира Prius на първо място сред всички компактни автомобили по надеждност, цена и удовлетвореност на собственика.

Шевролет Тахо

Потенциален експлоатационен живот: 402 879 километра

RepairPal не дава на Tahoe високи оценки за цялостна надеждност и разходи за ремонт (21-во от 26 сред средноразмерните SUV-ове). Въпреки това, Chevrolet Tahoe е истински „гълтач на километри“, като издържа над повечето си конкуренти по отношение на общия експлоатационен живот.

Хонда Риджлайн

Потенциален експлоатационен живот: 400 193 километра

Според експертите на HotCars, Ridgeline е идеалният избор за тези, „които искат практичността на пикап и управлението на лек автомобил“. При внимателно шофиране и редовна поддръжка, той може да издържи до 300 000 мили.

Тойота Авалон

Потенциален експлоатационен живот: 395 431 километра

Собствениците на употребяван Avalon могат да бъдат уверени, че колата им ще издържи поне още едно десетилетие, отбелязва MotorBiscuit. Производството на този здрав модел е прекратено през 2022 г., но той постоянно остава един от автомобилите с най-висок пробег на пазара за коли втора ръка.

Хибридът на Toyota Highlander

Потенциален експлоатационен живот: 394 279 километра

Този триредов кросоувър от среден клас е известен със своята феноменална надеждност. Ако избягвате продължително излагане на сурови климатични условия и корозия, можете да очаквате Highlander Hybrid да издържи поне 480 000 километра.

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