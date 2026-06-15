Обявиха топ 5 на електрическите автомобили

Автомобилното издание Autocar обяви класацията си за най-добри електрически коли.

Експертите са категорични: електромобилите вече не са екзотика, а основен избор за всеки тип шофьор - от семейства до фенове на високите скорости.

Ето кои модели грабнаха челните места в отделните категории:

1. Skoda Elroq - Абсолютният фаворит за семеен SUV

Skoda Elroq оглавява общата класация като най-разумната и балансирана покупка в момента. Моделът печели точки с перфектна комбинация от пространство, комфорт, пробег и достъпна цена.

Пробег по каталог: До 579 км за топ версиите.

Реален пробег: Между 435 и 483 км при реални тестове.

2. BMW iX3 - Луксозният технологичен лидер

Това е ключов модел за баварците, изграден върху иновативната платформа Neue Klasse, която чертае бъдещето на марката. Отличава се с феноменален пробег и светкавично зареждане.

Пробег: Около 805 км с едно зареждане.

Зареждане: От 10% до 80% само за 21 минути, благодарение на 400 kW супермощна станция.

Минуси: По-твърдо окачване и изцяло дигитален интериор, който може да разсейва водача.

3. Hyundai Ioniq 5 N - Електрическият "хот хеч" за ценители

Спортната версия на кросоувъра Ioniq 5 разполага с два електромотора и бруталните 641 к.с. Моделът връща емоцията в шофирането чрез симулирана скоростна кутия и изкуствен звук на ДВГ.

Ускорение (0-100 км/ч): Зашеметяващите 3,4 секунди.

Пробег: 447 км по каталог (около 370 км при реално каране).

4. Renault 5 - Кралят на градската джунгла

Най-добрият компактен електромобил за града. Той печели сърцата с оригинален ретро-футуристичен дизайн, модерна мултимедия и атрактивна цена.

Базова версия: 120 к.с. и 40 kWh батерия.

По-мощна версия: 150 к.с. и 50 kWh батерия.

5. Porsche Taycan - Еталон за премиум спортна кола

Taycan доказва, че един електромобил може да носи автентичното ДНК на Porsche – перфектно управление, лукс и брутална динамика.

Ускорение (Turbo S): От 0 до 100 км/ч за едва 2,4 секунди.

Пробег: До 679 км за модификацията с най-голяма батерия.

Минуси: Висока цена, тесни задни седалки и масивни габарити.

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