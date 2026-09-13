Държавата стяга колана за 2027 г., идва нов модел за заплатите
Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
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Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
Реформата не променя границите на общини и области, а само начина, по който страната планира европейското финансиране
България поддържа една от най-щедрите системи за обезщетяване на пенсионираните работници в публичния сектор
През тримесечието средният дял свободни площи в търговските центрове в София остава около 2-3%
София е на почти 130% от европейското ниво на икономическо развитие
Компанията се стреми да отговори на изискванията на регулаторите
Китайската Tencent Holding се заема с градско планиране
"Членовете на терористичната група, която бе разбита от босненската полиция, планирали истинско клане на 31 декември в Сараево", съобщи държавният про...
От 265 общини само 11 имат общи устройствени планове (ОУП), обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на...
През 2010 г. френските власти са започнали разследване за планиран атентат в концертната зала "Батаклан", която бе един от нападнатите обекти по време...
Проектът на актуализирания план за управление, разработен от екипа на ДЗЗД „Рила консултанти", обективизира работата на повече от 160 доказани експерт...
Соченият за организатор на атентатите в Париж от миналата седмица Абделхамид Абауд е бил замесен в четири от общо шест предотвратени атентати във Фран...
Първоначално системата ще се прилага само нощем