TikTok въвежда система за предупреждения за създатели, които нарушават правилата

TikTok въвежда серия от промени, която включва нова система за предупреждения, както и функции, които позволяват на създателите да проверяват дали тяхното съдържание е блокирано от препоръките на приложението. Промените идват, за да се увеличи прозрачността и начина, по който се модерира съдържанието, както и алгоритмичните препоръки - и двете бяха обект на наблюдение от законодатели, регулатори и критици.

В публикация в блог компанията казва, че новата система е предназначена да се справи с „повтарящите се нарушители“, които могат да окажат огромно въздействие върху платформата. Компанията добави, че потребителите могат да бъдат забранени само след едно предупреждение, ако нарушението се счита за „тежко“.

Промяната прави политиката на TikTok по-съвместима с тази на неговите колеги. YouTube и Meta също използват система за предупреждения срещу акаунти, които нарушават техните правила, въпреки че всяка платформа има свои собствени критерии за определяне на предупреждения и наказанията, свързани с тях.

В този смисъл TikTok казва, че също така ще предостави на създателите нови инструменти, за да видят дали акаунтът им е натрупал стачки през предходните 90 дни. Функцията ще съществува в нов раздел „състояние на акаунта“ в Центъра за безопасност на приложението. Компанията също така добавя раздел „доклади“, където потребителите могат да проследят всяко съдържание или акаунти, за които са докладвали.

TikTok също започва да тества две нови функции, които се занимават с препоръки. Първата ще уведоми създателите, ако някой от техните видеоклипове е бил блокиран от страницата For You на приложението, а вторият тест ще позволи на потребителите по същество да нулират препоръките, които се показват в страницата За вас. Според говорител на TikTok, участниците в теста ще видят опция за „опресняване“ в своята емисия For You, което основно дава ново начало на основната емисия на приложението.

Актуализациите идват в несигурен момент за TikTok. Компанията прекара последните две години в преговори с Комитета по чуждестранни инвестиции в Съединените щати (CFIUS) относно промени в своите политики и практики, за да може да продължи да работи в САЩ. В същото време контролът върху компанията се засили. И докато последните промени биха могли значително да увеличат прозрачността за създателите и потребителите на TikTok, актуализациите сами по себе си едва ли ще задоволят най-твърдите критици на компанията.