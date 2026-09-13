Голяма част от София остава без топла вода за две седмици
„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
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„Топлофикация София“ спира подаването от 28 август до 13 септември в десетки квартали в източната и южната част на столицата
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По предварителни данни площта на пожара около с. Воден е 72 000 декара
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