Всички избрани депутати - по партии и райони

В петък вечер беше публикуван и списъкът с избора на кандидатите, които бяха избрани в повече от един район в страната и които трябваше да заявят кое място ще освободят.
Ето как изглежда списъкът с избраните народни представители след техните решения:
БЛАГОЕВГРАД - общо 11 мандата в НС
- ГЕРБ - Росен Желязков, Стефан Апостолов (преференция), Костадин Стойков, Георги Иванов Георгиев
- ДПС - Ибрахим Зайденов, Фатима Йълдъс и Ахмед Вранчев
- ПП-ДБ - Андрей Цеков
- Възраждане - Цвета Рангелова
- БСП - Корнелия Нинова
- ИТН - Станислав Богдански
БУРГАС - общо 14 мандата в НС
- ГЕРБ - Жечо Станков, Любен Дилов, Галя Василева, Андрей Рунчев
- ДПС - Севим Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан
- ПП-ДБ - Николай Денков, Димитър Найденов
- Възраждане - Борис Аладжов, Звезделина Каравелова
- БСП - Петър Кънев
- ИТН - Силви Петров
- Величие - Радостин Колев
ВАРНА - общо 16 мандата в НС
- ГЕРБ - Даниел Митов, Красен Кралев, Бранимир Балачев, Кристиан Ганчев, Павел Христов
- ДПС - Филиз Хюсменова
- ПП-ДБ - Даниел Лорер, Стела Николова (Преференция), Ивайло Митковски
- Възраждане - Костадин Костадинов, Коста Стоянов, Светослав Тодоров
- БСП - Борислав Гуцанов
- ИТН - Тошко Йорданов, Ивайло Костадинов
- Величие - Юлиана Матеева
-
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - общо 8 мандата в НС
- ГЕРБ - Костадин Ангелов, Димитър Николов
- ДПС - Йордан Цонев
- ПП-ДБ - Людмила Илиева
- Възраждане - Ангел Янчев
- БСП - Атанас Зафиров
- ИТН - Андрей Чорбанов
- Величие- Павлин Петров
-
ВИДИН - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Росица Кирова
- ДПС - Иво Цанев
-
ВРАЦА - общо 6 мандата в НС
- ГЕРБ - Красен Кръстев, Мартин Харизанов
- ДПС - Валентин Тончев
- ПП-ДБ - Деница Симеонова
- Възраждане - Ивайло Папов
- БСП - Генади Събков
-
ГАБРОВО - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Томислав Дончев
- ДПС - Юсеин Вейселов
- ПП-ДБ - Явор Божанков
- Възраждане - Даниел Петров
-
ДОБРИЧ - общо 5 мандата в НС
- ГЕРБ - Деница Сачева
- ДПС - Ертен Анисова
- Възраждане - Константина Петрова
- БСП - Мая Димитрова
-
КЪРДЖАЛИ - общо 5 мандата в НС
- ДПС - Делян Пеевски, Байрам Байрам, Айтен Сабри, Павлин Кръстев, Елван Гюркаш
-
КЮСТЕНДИЛ - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Христо Терзийски
- ДПС - Николай Златарски
-
ЛОВЕЧ - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Николай Ненков
- ДПС - Атидже Алиева-Вели
- Възраждане - Ивелин Първанов
- Величие - Ирена Негинова
-
МОНТАНА - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Румен Христов
- ДПС - Димитър Аврамов, Надя Петрова
- Възраждане - Петър Петров
-
ПАЗАРДЖИК - общо 8 мандата в НС
- ГЕРБ - Екатерина Захариева, Стефан Мирев (преференция), Дафинка Семерджиева (преференция)
- ДПС - Искра Михайлова, Небие Кабак
- ПП-ДБ - Ивайло Шотев
- Възраждане - Стоян Таслаков
- БСП - Петя Цанкова
-
ПЕРНИК - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Георг Георгиев, Христина Георгиева (преференция)
- ПП-ДБ - Бойко Рашков
- Възраждане - Димо Дренчев
-
ПЛЕВЕН - общо 8 мандата в НС
- ГЕРБ - Пламен Петров, Валери Лачовски
- ДПС - Марио Рангелов
- ПП-ДБ - Богдан Богданов
- Възраждане - Кирил Тодоров
- БСП - Георги Свиленски
- ИТН - Христинка Иванова (преференция)
- Величие - Христо Борисов
-
ПЛОВДИВ ГРАД - общо 12 мандата в НС
- ГЕРБ - Бойко Борисов, Даниела Дженева, Георги В. Георгиев, Деница Николова,
- ПП-ДБ - Манол Пейков (преференция), Йордан Иванов, Стою Стоев
- Възраждане - Ангел Георгиев, Емил Янков
- БСП - Иван Петков
- ИТН - Танер Тюркоглу
- Величие - Николай Марков
-
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - общо 11 мандата в НС
- ГЕРБ - Цвета Караянчева, Младен Шишков (преференция), Иван Червенков
- ДПС - Рамадан Аталай, Ердуан Мехмед
- ПП-ДБ - Катя Панева
- Възраждане - Кръстьо Врачев, Димитър Гюрев
- БСП - Веска Ненчева
- ИТН - Станислав Балабанов
- Величие - Дарин Георгиев
-
РАЗГРАД - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Гюнай Хюсмен
- ДПС - Хабибе Расим, Мехмед Салим, Едис Даудов
-
РУСЕ - общо 7 мандата в НС
- ГЕРБ - Георги Кръстев, Николай Братованов
- ДПС - Ализан Яхова
- ПП-ДБ - Иван Белчев (преференция)
- Възраждане - Златан Златанов
- БСП - Иван Иванов
- ИТН - Драгомир Петров
-
СИЛИСТРА - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Милен Делийски (преференция)
- ДПС - Джевдет Чакъров, Левент Мемиш
- Възраждане - Маргарита Генчева
-
СЛИВЕН - общо 6 мандата в НС
- ГЕРБ - Десислава Танева, Мария Белова
- ДПС - Хюсеин Хафъзов
- ПП-ДБ - Татяна Султанова
- Възраждане - Климент Шопов
- БСП - Деян Дечев
-
СМОЛЯН - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Красимир Събев
- ДПС - Хайри Садъков, Анджей Джандев
- Величие - Лариса Савова
-
СОФИЯ 23 - общо 19 мандата в НС
- ГЕРБ - Александър Иванов, Тома Биков, Николай Алгафари,
- Владимир Данаилов, Александър Ненков
- ДПС - Тимур Халилов
- ПП-ДБ - Кирил Петков, Божидар Божанов (преференция), Атанас Атанасов, Вяра Тодева, Васил Стефанов, Надежда Йорданова, Венко Сабрутев
- Възраждане - Цончо Ганев, Виолета Кърпачева, Ивайло Чорбов
- БСП - Христо Проданов
- ИТН - Павела Митова
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СОФИЯ 24 - общо 13 мандата в НС
- ГЕРБ - Рая Назарян, Христо Гаджев, Тервел Георгиев
- ПП-ДБ - Лена Бориславова (преференция), Мартин Димитров (преференция), Петър Кьосев, Йордан Терзийски, Стоян Михалев (след като Христо Иванов напусне 50 НС)
- Възраждане - Йордан Тодоров, Георги Иванов
- БСП - Михаил Ставрев
- ИТН - Иван Кючуков
- Величие - Етиен Леви
-
СОФИЯ 25 - общо 14 мандата в НС
- ГЕРБ - Йорданка Фандъкова, Анна Александрова, Лъчезар Иванов, Петър Николов
- ПП-ДБ - Елисавета Белобрадова (преференция), Кристина Петкова, Калина Константинова, Венеция Нецова
- Възраждане - Маргарита Махаева, Славчо Крумов, Рая Иванова
- БСП - Калоян Методиев
- ИТН - Петя Димитрова
- Величие - Виктория Василева
-
СОФИЯ ОБЛАСТ - общо 8 мандата в НС
- ГЕРБ - Младен Маринов, Валентин Милушев (преференция), Марин Маринов
- ДПС - Цветан Енчев
- ПП-ДБ - Александър Симидчиев
- Възраждане - Ангел Славчев
- БСП - Иван Ченчев
- ИТН - Венцислав Асенов
-
СТАРА ЗАГОРА - общо 11 мандата в НС
- ГЕРБ - Красимир Вълчев, Маноил Манев, Илиана Жекова
- ДПС - Халил Летифов, Шендоан Халит
- ПП-ДБ - Радослав Рибарски
- Възраждане - Искра Михайлова, Даниел Проданов
- БСП - Драгомир Стойнев
- ИТН - Александър Вълчев
- Величие - Красимира Нинова-Катинчарова
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ТЪРГОВИЩЕ - общо 4 мандата в НС
- ГЕРБ - Теменужка Петкова
- ДПС - Джейхан Ибрямов, Неждет Шабан, Джем Яменов
-
ХАСКОВО - общо 8 мандата в НС
- ГЕРБ - Делян Добрев, Георги Станков, Иван Минев (преференция)
- ДПС - Станислав Анастасов, Мюмюн Мюмюн
- ПП-ДБ - Асен Василев
- Възраждане - Георги Георгиев
- ИТН - Александър Марков
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ШУМЕН - общо 6 мандата в НС
- ГЕРБ - Любомир Христов
- ДПС - Айсел Руфад, Хамид Хамид
- ПП-ДБ - Захари Борачев
- Възраждане - Веселин Вешев
- БСП - Катя Кайрякова
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ЯМБОЛ - общо 4 мандата
- ГЕРБ - Димитър Иванов
- ДПС - Димитър Николов
- Възраждане - Никола Димитров
- БСП - Красимир Йорданов
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- Възраждане - Димчо Димчев
- Величие - Росица Калинова
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- ПП-ДБ - Любен Иванов
- Възраждане - Вера Александрова
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