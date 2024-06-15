Всички избрани депутати - по партии и райони

В петък вечер беше публикуван и списъкът с избора на кандидатите, които бяха избрани в повече от един район в страната и които трябваше да заявят кое място ще освободят.

Ето как изглежда списъкът с избраните народни представители след техните решения:

БЛАГОЕВГРАД - общо 11 мандата в НС

ГЕРБ - Росен Желязков, Стефан Апостолов (преференция), Костадин Стойков, Георги Иванов Георгиев

ДПС - Ибрахим Зайденов, Фатима Йълдъс и Ахмед Вранчев

ПП-ДБ - Андрей Цеков

Възраждане - Цвета Рангелова

БСП - Корнелия Нинова

ИТН - Станислав Богдански

БУРГАС - общо 14 мандата в НС

ГЕРБ - Жечо Станков, Любен Дилов, Галя Василева, Андрей Рунчев

ДПС - Севим Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан

ПП-ДБ - Николай Денков, Димитър Найденов

Възраждане - Борис Аладжов, Звезделина Каравелова

БСП - Петър Кънев

ИТН - Силви Петров

Величие - Радостин Колев

ВАРНА - общо 16 мандата в НС

ГЕРБ - Даниел Митов, Красен Кралев, Бранимир Балачев, Кристиан Ганчев, Павел Христов

ДПС - Филиз Хюсменова

ПП-ДБ - Даниел Лорер, Стела Николова (Преференция), Ивайло Митковски

Възраждане - Костадин Костадинов, Коста Стоянов, Светослав Тодоров

БСП - Борислав Гуцанов

ИТН - Тошко Йорданов, Ивайло Костадинов

Величие - Юлиана Матеева

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - общо 8 мандата в НС

ГЕРБ - Костадин Ангелов, Димитър Николов

ДПС - Йордан Цонев

ПП-ДБ - Людмила Илиева

Възраждане - Ангел Янчев

БСП - Атанас Зафиров

ИТН - Андрей Чорбанов

Величие- Павлин Петров

ВИДИН - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Росица Кирова

ДПС - Иво Цанев

ВРАЦА - общо 6 мандата в НС

ГЕРБ - Красен Кръстев, Мартин Харизанов

ДПС - Валентин Тончев

ПП-ДБ - Деница Симеонова

Възраждане - Ивайло Папов

БСП - Генади Събков

ГАБРОВО - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Томислав Дончев

ДПС - Юсеин Вейселов

ПП-ДБ - Явор Божанков

Възраждане - Даниел Петров

ДОБРИЧ - общо 5 мандата в НС

ГЕРБ - Деница Сачева

ДПС - Ертен Анисова

Възраждане - Константина Петрова

БСП - Мая Димитрова

КЪРДЖАЛИ - общо 5 мандата в НС

ДПС - Делян Пеевски, Байрам Байрам, Айтен Сабри, Павлин Кръстев, Елван Гюркаш

КЮСТЕНДИЛ - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Христо Терзийски

ДПС - Николай Златарски

ЛОВЕЧ - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Николай Ненков

ДПС - Атидже Алиева-Вели

Възраждане - Ивелин Първанов

Величие - Ирена Негинова

МОНТАНА - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Румен Христов

ДПС - Димитър Аврамов, Надя Петрова

Възраждане - Петър Петров

ПАЗАРДЖИК - общо 8 мандата в НС

ГЕРБ - Екатерина Захариева, Стефан Мирев (преференция), Дафинка Семерджиева (преференция)

ДПС - Искра Михайлова, Небие Кабак

ПП-ДБ - Ивайло Шотев

Възраждане - Стоян Таслаков

БСП - Петя Цанкова

ПЕРНИК - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Георг Георгиев, Христина Георгиева (преференция)

ПП-ДБ - Бойко Рашков

Възраждане - Димо Дренчев

ПЛЕВЕН - общо 8 мандата в НС

ГЕРБ - Пламен Петров, Валери Лачовски

ДПС - Марио Рангелов

ПП-ДБ - Богдан Богданов

Възраждане - Кирил Тодоров

БСП - Георги Свиленски

ИТН - Христинка Иванова (преференция)

Величие - Христо Борисов

ПЛОВДИВ ГРАД - общо 12 мандата в НС

ГЕРБ - Бойко Борисов, Даниела Дженева, Георги В. Георгиев, Деница Николова,

ПП-ДБ - Манол Пейков (преференция), Йордан Иванов, Стою Стоев

Възраждане - Ангел Георгиев, Емил Янков

БСП - Иван Петков

ИТН - Танер Тюркоглу

Величие - Николай Марков

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - общо 11 мандата в НС

ГЕРБ - Цвета Караянчева, Младен Шишков (преференция), Иван Червенков

ДПС - Рамадан Аталай, Ердуан Мехмед

ПП-ДБ - Катя Панева

Възраждане - Кръстьо Врачев, Димитър Гюрев

БСП - Веска Ненчева

ИТН - Станислав Балабанов

Величие - Дарин Георгиев

РАЗГРАД - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Гюнай Хюсмен

ДПС - Хабибе Расим, Мехмед Салим, Едис Даудов

РУСЕ - общо 7 мандата в НС

ГЕРБ - Георги Кръстев, Николай Братованов

ДПС - Ализан Яхова

ПП-ДБ - Иван Белчев (преференция)

Възраждане - Златан Златанов

БСП - Иван Иванов

ИТН - Драгомир Петров

СИЛИСТРА - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Милен Делийски (преференция)

ДПС - Джевдет Чакъров, Левент Мемиш

Възраждане - Маргарита Генчева

СЛИВЕН - общо 6 мандата в НС

ГЕРБ - Десислава Танева, Мария Белова

ДПС - Хюсеин Хафъзов

ПП-ДБ - Татяна Султанова

Възраждане - Климент Шопов

БСП - Деян Дечев

СМОЛЯН - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Красимир Събев

ДПС - Хайри Садъков, Анджей Джандев

Величие - Лариса Савова

СОФИЯ 23 - общо 19 мандата в НС

ГЕРБ - Александър Иванов, Тома Биков, Николай Алгафари,

Владимир Данаилов, Александър Ненков

ДПС - Тимур Халилов

ПП-ДБ - Кирил Петков, Божидар Божанов (преференция), Атанас Атанасов, Вяра Тодева, Васил Стефанов, Надежда Йорданова, Венко Сабрутев

Възраждане - Цончо Ганев, Виолета Кърпачева, Ивайло Чорбов

БСП - Христо Проданов

ИТН - Павела Митова

СОФИЯ 24 - общо 13 мандата в НС

ГЕРБ - Рая Назарян, Христо Гаджев, Тервел Георгиев

ПП-ДБ - Лена Бориславова (преференция), Мартин Димитров (преференция), Петър Кьосев, Йордан Терзийски, Стоян Михалев (след като Христо Иванов напусне 50 НС)

Възраждане - Йордан Тодоров, Георги Иванов

БСП - Михаил Ставрев

ИТН - Иван Кючуков

Величие - Етиен Леви

СОФИЯ 25 - общо 14 мандата в НС

ГЕРБ - Йорданка Фандъкова, Анна Александрова, Лъчезар Иванов, Петър Николов

ПП-ДБ - Елисавета Белобрадова (преференция), Кристина Петкова, Калина Константинова, Венеция Нецова

Възраждане - Маргарита Махаева, Славчо Крумов, Рая Иванова

БСП - Калоян Методиев

ИТН - Петя Димитрова

Величие - Виктория Василева

СОФИЯ ОБЛАСТ - общо 8 мандата в НС

ГЕРБ - Младен Маринов, Валентин Милушев (преференция), Марин Маринов

ДПС - Цветан Енчев

ПП-ДБ - Александър Симидчиев

Възраждане - Ангел Славчев

БСП - Иван Ченчев

ИТН - Венцислав Асенов

СТАРА ЗАГОРА - общо 11 мандата в НС

ГЕРБ - Красимир Вълчев, Маноил Манев, Илиана Жекова

ДПС - Халил Летифов, Шендоан Халит

ПП-ДБ - Радослав Рибарски

Възраждане - Искра Михайлова, Даниел Проданов

БСП - Драгомир Стойнев

ИТН - Александър Вълчев

Величие - Красимира Нинова-Катинчарова

ТЪРГОВИЩЕ - общо 4 мандата в НС

ГЕРБ - Теменужка Петкова

ДПС - Джейхан Ибрямов, Неждет Шабан, Джем Яменов

ХАСКОВО - общо 8 мандата в НС

ГЕРБ - Делян Добрев, Георги Станков, Иван Минев (преференция)

ДПС - Станислав Анастасов, Мюмюн Мюмюн

ПП-ДБ - Асен Василев

Възраждане - Георги Георгиев

ИТН - Александър Марков

ШУМЕН - общо 6 мандата в НС

ГЕРБ - Любомир Христов

ДПС - Айсел Руфад, Хамид Хамид

ПП-ДБ - Захари Борачев

Възраждане - Веселин Вешев

БСП - Катя Кайрякова

ЯМБОЛ - общо 4 мандата

ГЕРБ - Димитър Иванов

ДПС - Димитър Николов

Възраждане - Никола Димитров

БСП - Красимир Йорданов



Възраждане - Димчо Димчев

Величие - Росица Калинова

ИТН - Александър Александров

ИТН - Александър Александров

ПП-ДБ - Любен Иванов

Възраждане - Вера Александрова

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