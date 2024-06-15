Политика

Всички избрани депутати - по партии и райони

След техните последни решения

Всички избрани депутати - по партии и райони | StandartNews.com
15 юни 24 | 12:28
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Стандарт Новини

В петък вечер беше публикуван и списъкът с избора на кандидатите, които бяха избрани в повече от един район в страната и които трябваше да заявят кое място ще освободят.

Ето как изглежда списъкът с избраните народни представители след техните решения:

БЛАГОЕВГРАД - общо 11 мандата в НС

  • ГЕРБ - Росен Желязков, Стефан Апостолов (преференция), Костадин Стойков, Георги Иванов Георгиев
  • ДПС - Ибрахим Зайденов, Фатима Йълдъс и Ахмед Вранчев
  • ПП-ДБ - Андрей Цеков
  • Възраждане - Цвета Рангелова
  • БСП - Корнелия Нинова
  • ИТН - Станислав Богдански

БУРГАС - общо 14 мандата в НС

  • ГЕРБ - Жечо Станков, Любен Дилов, Галя Василева, Андрей Рунчев
  • ДПС - Севим Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан
  • ПП-ДБ - Николай Денков, Димитър Найденов
  • Възраждане - Борис Аладжов, Звезделина Каравелова
  • БСП - Петър Кънев
  • ИТН - Силви Петров
  • Величие - Радостин Колев

ВАРНА - общо 16 мандата в НС

 

 

  • ГЕРБ - Даниел Митов, Красен Кралев, Бранимир Балачев, Кристиан Ганчев, Павел Христов
  • ДПС - Филиз Хюсменова
  • ПП-ДБ - Даниел Лорер, Стела Николова (Преференция), Ивайло Митковски
  • Възраждане - Костадин Костадинов, Коста Стоянов, Светослав Тодоров
  • БСП - Борислав Гуцанов
  • ИТН - Тошко Йорданов, Ивайло Костадинов
  • Величие - Юлиана Матеева

  • ВЕЛИКО ТЪРНОВО - общо 8 мандата в НС

  • ГЕРБ - Костадин Ангелов, Димитър Николов
  • ДПС - Йордан Цонев
  • ПП-ДБ - Людмила Илиева
  • Възраждане - Ангел Янчев
  • БСП - Атанас Зафиров
  • ИТН - Андрей Чорбанов
  • Величие- Павлин Петров

  • ВИДИН - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Росица Кирова
  • ДПС - Иво Цанев

  • ВРАЦА - общо 6 мандата в НС

  • ГЕРБ - Красен Кръстев, Мартин Харизанов
  • ДПС - Валентин Тончев
  • ПП-ДБ - Деница Симеонова
  • Възраждане - Ивайло Папов
  • БСП - Генади Събков

  • ГАБРОВО - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Томислав Дончев
  • ДПС - Юсеин Вейселов
  • ПП-ДБ - Явор Божанков
  • Възраждане - Даниел Петров

  • ДОБРИЧ - общо 5 мандата в НС

  • ГЕРБ - Деница Сачева
  • ДПС - Ертен Анисова
  • Възраждане - Константина Петрова
  • БСП - Мая Димитрова

  • КЪРДЖАЛИ - общо 5 мандата в НС

  • ДПС - Делян Пеевски, Байрам Байрам, Айтен Сабри, Павлин Кръстев, Елван Гюркаш

  • КЮСТЕНДИЛ - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Христо Терзийски
  • ДПС - Николай Златарски

  • ЛОВЕЧ - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Николай Ненков
  • ДПС - Атидже Алиева-Вели
  • Възраждане - Ивелин Първанов
  • Величие - Ирена Негинова

  • МОНТАНА - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Румен Христов
  • ДПС - Димитър Аврамов, Надя Петрова
  • Възраждане - Петър Петров

  • ПАЗАРДЖИК - общо 8 мандата в НС

  • ГЕРБ - Екатерина Захариева, Стефан Мирев (преференция), Дафинка Семерджиева (преференция)
  • ДПС - Искра Михайлова, Небие Кабак
  • ПП-ДБ - Ивайло Шотев
  • Възраждане - Стоян Таслаков
  • БСП - Петя Цанкова

  • ПЕРНИК - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Георг Георгиев, Христина Георгиева (преференция)
  • ПП-ДБ - Бойко Рашков
  • Възраждане - Димо Дренчев

  • ПЛЕВЕН - общо 8 мандата в НС

  • ГЕРБ - Пламен Петров, Валери Лачовски
  • ДПС - Марио Рангелов
  • ПП-ДБ - Богдан Богданов
  • Възраждане - Кирил Тодоров
  • БСП - Георги Свиленски
  • ИТН - Христинка Иванова (преференция)
  • Величие - Христо Борисов

  • ПЛОВДИВ ГРАД - общо 12 мандата в НС

  • ГЕРБ - Бойко Борисов, Даниела Дженева, Георги В. Георгиев, Деница Николова,
  • ПП-ДБ - Манол Пейков (преференция), Йордан Иванов, Стою Стоев
  • Възраждане - Ангел Георгиев, Емил Янков
  • БСП - Иван Петков
  • ИТН - Танер Тюркоглу
  • Величие - Николай Марков

  • ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - общо 11 мандата в НС

  • ГЕРБ - Цвета Караянчева, Младен Шишков (преференция), Иван Червенков
  • ДПС - Рамадан Аталай, Ердуан Мехмед
  • ПП-ДБ - Катя Панева
  • Възраждане - Кръстьо Врачев, Димитър Гюрев
  • БСП - Веска Ненчева
  • ИТН - Станислав Балабанов
  • Величие - Дарин Георгиев

  • РАЗГРАД - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Гюнай Хюсмен
  • ДПС - Хабибе Расим, Мехмед Салим, Едис Даудов

  • РУСЕ - общо 7 мандата в НС

  • ГЕРБ - Георги Кръстев, Николай Братованов
  • ДПС - Ализан Яхова
  • ПП-ДБ - Иван Белчев (преференция)
  • Възраждане - Златан Златанов
  • БСП - Иван Иванов
  • ИТН - Драгомир Петров

  • СИЛИСТРА - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Милен Делийски (преференция)
  • ДПС - Джевдет Чакъров, Левент Мемиш
  • Възраждане - Маргарита Генчева

  • СЛИВЕН - общо 6 мандата в НС

  • ГЕРБ - Десислава Танева, Мария Белова
  • ДПС - Хюсеин Хафъзов
  • ПП-ДБ - Татяна Султанова
  • Възраждане - Климент Шопов
  • БСП - Деян Дечев

  • СМОЛЯН - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Красимир Събев
  • ДПС - Хайри Садъков, Анджей Джандев
  • Величие - Лариса Савова

  • СОФИЯ 23 - общо 19 мандата в НС

  • ГЕРБ - Александър Иванов, Тома Биков, Николай Алгафари,
  • Владимир Данаилов, Александър Ненков
  • ДПС - Тимур Халилов
  • ПП-ДБ - Кирил Петков, Божидар Божанов (преференция), Атанас Атанасов, Вяра Тодева, Васил Стефанов, Надежда Йорданова, Венко Сабрутев
  • Възраждане - Цончо Ганев, Виолета Кърпачева, Ивайло Чорбов
  • БСП - Христо Проданов
  • ИТН - Павела Митова

  • СОФИЯ 24 - общо 13 мандата в НС

  • ГЕРБ - Рая Назарян, Христо Гаджев, Тервел Георгиев
  • ПП-ДБ - Лена Бориславова (преференция), Мартин Димитров (преференция), Петър Кьосев, Йордан Терзийски, Стоян Михалев (след като Христо Иванов напусне 50 НС)
  • Възраждане - Йордан Тодоров, Георги Иванов
  • БСП - Михаил Ставрев
  • ИТН - Иван Кючуков
  • Величие - Етиен Леви

  • СОФИЯ 25 - общо 14 мандата в НС

  • ГЕРБ - Йорданка Фандъкова, Анна Александрова, Лъчезар Иванов, Петър Николов
  • ПП-ДБ - Елисавета Белобрадова (преференция), Кристина Петкова, Калина Константинова, Венеция Нецова
  • Възраждане - Маргарита Махаева, Славчо Крумов, Рая Иванова
  • БСП - Калоян Методиев
  • ИТН - Петя Димитрова
  • Величие - Виктория Василева

  • СОФИЯ ОБЛАСТ - общо 8 мандата в НС

  • ГЕРБ - Младен Маринов, Валентин Милушев (преференция), Марин Маринов
  • ДПС - Цветан Енчев
  • ПП-ДБ - Александър Симидчиев
  • Възраждане - Ангел Славчев
  • БСП - Иван Ченчев
  • ИТН - Венцислав Асенов

  • СТАРА ЗАГОРА - общо 11 мандата в НС

  • ГЕРБ - Красимир Вълчев, Маноил Манев, Илиана Жекова
  • ДПС - Халил Летифов, Шендоан Халит
  • ПП-ДБ - Радослав Рибарски
  • Възраждане - Искра Михайлова, Даниел Проданов
  • БСП - Драгомир Стойнев
  • ИТН - Александър Вълчев
  • Величие - Красимира Нинова-Катинчарова

  • ТЪРГОВИЩЕ - общо 4 мандата в НС

  • ГЕРБ - Теменужка Петкова
  • ДПС - Джейхан Ибрямов, Неждет Шабан, Джем Яменов

  • ХАСКОВО - общо 8 мандата в НС

  • ГЕРБ - Делян Добрев, Георги Станков, Иван Минев (преференция)
  • ДПС - Станислав Анастасов, Мюмюн Мюмюн
  • ПП-ДБ - Асен Василев
  • Възраждане - Георги Георгиев
  • ИТН - Александър Марков

  • ШУМЕН - общо 6 мандата в НС

  • ГЕРБ - Любомир Христов
  • ДПС - Айсел Руфад, Хамид Хамид
  • ПП-ДБ - Захари Борачев
  • Възраждане - Веселин Вешев
  • БСП - Катя Кайрякова

  • ЯМБОЛ - общо 4 мандата

  • ГЕРБ - Димитър Иванов
  • ДПС - Димитър Николов
  • Възраждане - Никола Димитров
  • БСП - Красимир Йорданов
  •  
  • Възраждане - Димчо Димчев
  • Величие - Росица Калинова

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    ИТН - Александър Александров
  •  
  • ПП-ДБ - Любен Иванов
  • Възраждане - Вера Александрова

 

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