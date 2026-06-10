Лято в движение за ALI

След силното си завръщане на сцена през април и първите концерти на ALI 2.0, инди бандата ALI поема на път с поредица от летни участия в четири български града. През юли групата ще представи обновения си лайв сет, новото си звучене и част от най-новия материал, върху който работи през последните месеци. Летните дати започват на 2 юли в София в кино "Кабана", продължават на 10 юли в Бургас в Барабар, 11 юли в клуб "Ментол" във Варна и завършват на откриващия ден на фестивала PHILLGOOD на 17 юли в Пловдив. Участието на ALI ще даде старт на първото издание на PHILLGOOD – нов тридневен фестивал, който събира на една сцена едни от най-интересните имена в съвременната алтернативна и електронна музика. Като откриващ артист в първия фестивален ден, групата ще постави началото на музикалното пътешествие, което превръща Пловдив в една от най-горещите фестивални точки на лятото.

След близо шестмесечната пауза от клубни участия в края на 2025 и началото на 2026 г., през април ALI се завърнаха на сцената с нов басист, чисто нов концертен сет и няколко неиздавани композиции. Част от тях вече намериха място в концертната програма на групата, а през юли публиката ще има възможност да чуе още нова музика, включително съвсем нов материал, който все още не е официално издаден. „В основата на групата ни е никога да не стоим на едно място и винаги да се развиваме. Това означава всяка репетиция и всеки концерт да са по-добри от предишните и целта ни на това турне е отново да се надскочим като звук и като визия“, споделя Али Абдала.

Периодът след излизането на дебютния албум Introverse (2024) се оказа ключов за развитието на групата. Вместо да следват познатата и наложила се вече формула, музикантите използваха времето за експерименти, нови идеи и разширяване на звуковия си диапазон. Резултатът е лайв сет, който съчетава добре познатите песни от албума, но с ново предствяне и нови парчета с различни текстури и по-смел подход към аранжиментите и звука.

Въпреки всички промени, едно остава непроменено – желанието на ALI да създават концерти, в които границата между сцена и публика постепенно изчезва. Именно тази близост и директна връзка с хората пред сцената продължава да бъде в основата на всеки техен лайв.

Лятното турне включва:

2 юли – кино "Кабана", София

10 юли – бар "Барабар", Бургас

11 юли – клуб "Ментол", Варна

17 юли – PHILLGOOD Festival, Пловдив

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