Евтим Милошев отличи легендите на българската култура часове преди 24 май
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
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Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
Историята на Уве Шварцвалдер е за духовно пътешествие в Индия и Европа с привкус на кримка
Драматургията в продължение на векове се е занимавала само с принцове, принцеси и кралско особи, каза актьорът
Руси Чанев, Валентин Ганев и Стефка Янорова са звездите в спектакъла по една от най-коментираните съвременни пиеси
Трикратният носител на „Аскеер“ Валентин Ганев е звездата във възстановките за документалния филм
Петер Зеленка ще се поклони за „Теремин: музика, любов и шпионаж“
57-годишният филипински режисьор Лав Диас отнесе "Златния лъв"
Холивуд е борба за оцеляване, призна завърналият се в режисурата Мел Гибсън Звездата на Народния театър и Нина Николина получиха шестици за участието...
Топактьорът празнува довечера юбилей с "Вишнева градина" Валентин Ганев, за когото няма тайни нито в театъра, нито в киното, нито в музиката, излиза...
Снимките на "Роял кебап" в България приключиха, камерите скоро ще се завъртят в Брюксел и Истанбул