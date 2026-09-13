Всичко за Валентин Ганев

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Последни новини Култура
Вальо Ганев покори Венеция

Вальо Ганев покори Венеция

Холивуд е борба за оцеляване, призна завърналият се в режисурата Мел Гибсън Звездата на Народния театър и Нина Николина получиха шестици за участието...

06 септември | 19:10
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Валентин Ганев играе за ЧРД

Валентин Ганев играе за ЧРД

Топактьорът празнува довечера юбилей с "Вишнева градина" Валентин Ганев, за когото няма тайни нито в театъра, нито в киното, нито в музиката, излиза...

07 април | 5:30
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