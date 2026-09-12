Всичко за Клинт Истууд

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Клинт Истууд на 85

Клинт Истууд на 85

Клинт Истууд навърши 85 години, през които във всеки един момент бе символ на мъжество и доблест. Изгря с уестърните, но после показа страхотно режись...

30 май | 12:45
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Клинт Истууд се развежда

Клинт Истууд се развежда

Сан Франциско. Съпругата на холивудския актьор и режисьор Клинт Истууд е подала молба за развод. В молбата Дина Истууд, която е женена за легендата от...

24 октомври | 7:58
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