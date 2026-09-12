Клинт Истууд на 96. Разкри кое му дава сили да работи още
През годините Клинт Истууд е преживявал както големи успехи, така и творчески предизвикателства
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През годините Клинт Истууд е преживявал както големи успехи, така и творчески предизвикателства
Чаровникът на Холивуд Клинт Истууд официално се оттегли от актьорството и режисурата. Новината съобщи неговият син Кайл, който е композитор и музикант...
Той е ветеран от Корейската война и е живата легенда на Холивуд
Това беше първото посещение на джазмена в Източна Европа и на Балканите
Легендата има осем деца от шест жени, миналата година срещна нова любов
Американският бунтар, който навърши 95, e единак и женкар
Juror #2 е 40-ият филм в режисьорската му кариера
Каква е причината
Клинт Истууд загуби свой близък
Холивудската звезда е на 92 години
Предстои да излезе новият филм на легендарния актьор
Изкараха го, че вече ще се пенсионира
Холивудската легенда ще режисира и участва в "Плачи, мачо"
Името на холивдуската легенда е било използвано неправомерно
Великият композитор е божество в Холивуд, но никога не напуска Италия
Великият актьор и режисьор се ослушва за следващия си проект
Кинаджията предпочел да продължи работата си, отколкото да се евакуира
Клинт Истууд навърши 85 години, през които във всеки един момент бе символ на мъжество и доблест. Изгря с уестърните, но после показа страхотно режись...
Скот отпадна от "50 нюанса сиво", но играе с Брад Пит в новия му филм
Сан Франциско. Съпругата на холивудския актьор и режисьор Клинт Истууд е подала молба за развод. В молбата Дина Истууд, която е женена за легендата от...