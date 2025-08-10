Лоша новина за Лео Меси. Съобщи я треньорът му

Треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано съобщи, че звездата Лионел Меси няма да играе в мача от 26-я кръг на Мейджър Лийг Сокър с Орландо. Двубоят ще се проведе на 11 август.

"Не, Лео няма да играе утре. Той е добре, но би било лудост да рискуваме и да го вземем в Орландо, като се има предвид, че предстоят още много мачове. Но ние сме оптимисти, че той скоро ще се завърне в игра", заяви Масчерано, цитиран от ESPN.

38-годишният аржентинец пропусна и срещата от третия кръг на Купата на лигата с Пумас (3:1) поради контузия в бедрения мускул.

