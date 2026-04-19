Меси блесна с два гола и донесе победата на Интер Маями

Лионел Меси вкара два гола, а Херман Бертераме добави още едно попадение за победата на Интер Маями с 3:2 над Колорадо Рапидс в мач от Мейджър Лийг Сокър. Двубоят се игра в Денвър пред над 75 000 зрители - втората по големина публика в историята на лигата. Срещата предложи динамика и обрати до последните минути. С успеха тимът от Маями затвърди позициите си в челото.

Меси откри резултата от дузпа в 18-ата минута и донесе победата с втория си гол в 79-ата минута след асистенция на сънародника си Родриго Де Пол. Попадението му се оказа решаващо в напрегнатия край на срещата, когато домакините търсеха изравняване.

Рафаел Наваро и Дарън Япи се разписаха за Колорадо, като домакините на два пъти се връщаха в мача и поддържаха интригата жива до самия край. Интер Маями обаче показа по-голяма ефективност в решаващите моменти.

Бертераме също имаше ключова роля, като реализира с глава и даде допълнителна стабилност в атаката на гостите. Отборът на Маями демонстрира по-добра организация и хладнокръвие в ключовите ситуации, което се оказа решаващо за крайния успех.

С победата Интер Маями се изкачи на второ място в Източната конференция с 15 точки, на четири от лидера Нешвил. Формата на отбора и влиянието на Меси продължават да бъдат решаващи фактори в битката за върха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com