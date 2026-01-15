Шоуто на Везенков! Олимпиакос прегази Партизан

Александър Везенков направи поредния си голям мач в Евролигата и изведе Олимпиакос до смазваща победа със 104:66 срещу Партизан в среща от 22-ия кръг. Гърците доминираха във всички елементи на играта и затвърдиха мястото си в челото на класирането с баланс 13/8, като изостават само на една победа от Апоел Тел Авив.

Българският национал даде ясен знак още в началото, че вечерта ще бъде негова, като откри резултата си с тройка и завърши първата четвърт със седем точки, помагайки на Олимпиакос да вземе минимален аванс. Истинският удар обаче дойде във втората част, когато домакините вкараха цели 32 точки срещу едва 13 за сърбите, а Везенков добави нова тройка и беше в основата на решителния пробив, който на практика приключи интригата още преди почивката.

След паузата Олимпиакос продължи да трупа преднина без колебание, а Везенков играеше зряло и хладнокръвно, без да форсира излишно. Българинът приключи мача с 25 точки за едва 28:17 минути на паркета, като впечатли с изключителна ефективност – 75% успеваемост при стрелбата от близка дистанция с 6 от 8 успешни опита. Към това той добави и седем борби, а коефициентът му на полезност +32 го превърна в безспорния MVP на двубоя. Още петима баскетболисти на Олимпиакос завършиха с по 12 точки, което подчерта пълното превъзходство на гръцкия тим.

За Партизан поражението бе поредният тежък удар в трудния сезон, като белградчани остават последни в класирането с баланс 6/16. Единствената светла точка за гостите бе Дуейн Уошингтън, който реализира 28 точки, но и неговото представяне не успя да промени хода на срещата.

С тази победа Олимпиакос изпрати силно послание към конкурентите си, а Александър Везенков отново доказа, че е сред най-доминантните фигури в Евролигата и ключов фактор в битката за високите позиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com