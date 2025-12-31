ЦСКА с новогодишен трансферен удар

ЦСКА ще направи новогодишен подарък на феновете, като обяви привличането на бразилеца Лео Перейра на 1 януари, съобщава „Тема Спорт“. 25-годишното крило е считано за сигурно ново попълнение на армейците, като пристига от бразилския елит.

Там той бе преотстъпен в Спорт Ресифе през есента, като записа 16 мача с 3 гола и 1 асистенция в Серия А. Именно договорът му за наем до 31 декември е и причината армейците да не представят Перейра досега. Когато тази пречка отпадне, фланговият футболист ще позира официално с червената фланелка.

ЦСКА ще плати 800 000 евро за правата на Перейра, като те ще бъдат поделени между клуба, който досега държеше правата му, КР Брасил, както и Атлетико Гоянензе, запазил 50% от негова бъдеща продажба.

Лео ще подпише с ЦСКА за три години и половина и ще присъства на първата тренировка за годината на 5 януари. Там ще бъдат и другите две обявени попълнения – крилото Алехандро Пиедраита и халфът Макс Ебонг, а не е изключено армейците да уредят и още футболисти дотогава.

Това ще е втори период в Европа за Перейра, който през пролетта на 2023 г. е част от португалския Маритимо.

