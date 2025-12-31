Сенегал мачка и с човек по-малко, финишира като номер едно в групата

Игралият в намален състав Сенегал победи с 3:0 Бенин и завършва на първо място в група D на турнира за Купата на африканските нации.

Централният защитник Абдулайе Сек даде аванс за сенегалците седем минути преди почивката. Хабиб Диало реализира втория гол в мача в 62-ата минута, а капитанът Калиду Кулибали беше изгонен с директен червен картон заради грубо нарушение 20 минути преди края на редовното време.

Въпреки че остана с човек по-малко, Сенегал не позволи обрат и в самия край на допълнителното време резервата Шериф Ндиайе оформи класическия успех с точно изпълнена дузпа.

За Бенин титуляр беше защитникът на Лудогорец Оливие Вердон.

Сенегалският тим завършва на първо място в групата със 7 точки и ще играе срещу Буркина Фасо или Судан в елиминационната фаза. Бенин има 3 пункта на трета позиция и трябва да изчака развитието на мачовете в останалите групи, за да разбере дали ще продължи напред в турнира.

В другата среща от групата ДР Конго победи с 3:0 Ботсвана. Гаел Кукута се разписа и в двете полувремена за победителите, като едно от попаденията беше от дузпа, а Натанаел Мбуку даде аванс за конгоанците в 31-ата минута.

ДР Конго завършва на втора позиция със 7 точки, но с по-лоша голова разлика от Сенегал. Ботсвана допусна три поредни загуби без отбелязан гол и отпадна от надпреварата.

