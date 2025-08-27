Американски спонсор на Тръмп си купи водещ хърватски отбор

Бизнесменът Бил Фоули от САЩ стана собственик на хърватския футболен шампион Риека.
Новината бе съобщена от местния сайт nepresusan.com.
Все още не е ясно дали 80-годишният Фоули влиза в клуба като съсобственик, или е изкупил дела от 70% от акциите на мажоритарния собственик Дамир Мишкович, но се очаква официалното анонсиране на сделката да бъде обявено идната седмица.
С придобиването на Риека Фоули вече ще притежава пет футболни клуба в Европа.
Това са английският Борнемут, френският Лориен, шотландският Хибърниън, както и португалският Морейрензе. Бизнесменът, който бе
спонсор на кампанията на американския президент Доналд Тръмп,
държи и акциите на тима на Окланд ФК от австралийското първенство.
Отборът на Риека бе спрян в квалификациите за Шампионската лига от българския Лудогорец, а в тима от това лято играе и българският полузащитник Доминик Янков.
