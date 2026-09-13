ПАОК надви Риека. Класира се за Лига Европа
До края на мача ПАОК вкара още два гола чрез Георгиос Гякумакис и Димитриос Пелкас
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До края на мача ПАОК вкара още два гола чрез Георгиос Гякумакис и Димитриос Пелкас
С придобиването на Риека Бил Фоули вече ще притежава пет футболни клуба в Европа
Отборът 100% ще играе в основна фаза на един от трите европейски клубни турнира
Срещата завърши 0:0, реални шансове за разградчани в реванша
Освен Риека, тази година и ирландският град Голуей е Европейска столица на културата
Крило напира да се върне отново в "Левски" Спортният директор на "Левски" Георги Иванов видя доста зор с бившия си тим "Риека". Хърватите се запънаха...
Роман Безяк ще продължи кариерата си в "Риека". Нападателят на "Лудогорец" преминава в хърватския тим като свободен агент, тъй като договорът му с раз...
Симеон Славчев обявен за ненужен в Лисабон Националът Симеон Славчев така и не успя да се наложи в "Спортинг". Именно заради това португалският гранд...
Венци Христов официално е играч на "Риека", обяви спортният директор на хърватите Сречко Юричич. Договорът на национала е за 2,5 години с опция за още...
Сагата с Венци Христов е на път да приключи, но не по предварително начертания сценарии. Нападателят на "Берое" ще подпише не с ЦСКА, а с "Риека". Спо...