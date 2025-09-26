Децата чудо на Шампионската лига

Шампионската лига се завръща. Ясно е, че всеки има фаворит в турнира и ще стиска палци за него, но да не забравяме, че ще имаме възможност да видим и някои бъдещи звезди, които тепърва ще завладеят играта.

Нека обърнем внимание на някои младоци, родени през 2006-та или след това, чиито имена си заслужава да запомним.

Лукас Бергвал

Халфът на Тотнъм е едва на 19 години и е един от най-обещаващите млади таланти във водещите отбори в Англия. Той даже отебялза първото си попадение от началото на сезона - срещу Уест Хем. Очакваме Томас Франк да се възползва от услугите му все повече и повече, а сега ще има шанс да блесне и на голямата европейска сцена - в Шампионската лига.

Микел Бро Хансен

Бодьо/Глимт пише нова глава в своята история, след като успя да се класира в основната фаза на Шампионската лига. След като достигна до полуфиналите в Лига Европа, норвежците ще представят на голямата сцена един 16-годишен талан.

Микел Бро Хансен вече има седем гола в осем мача за първия отбор, а ще навърши 17 чак през януари. Той има и два хеттрика за Купата на Норвегия, а държи и рекорда за най-млад реализатор в историята на клуба. Всичко това обяснява интереса от страна на Барселона и Тотнъм към него, нали?

Макс Дауман

Най-интригуващият английски талант в момента. Той дочака дебюта си за Арсенал при разгромната победа с 5:0 над Лийдс.

Може да играе в центъра или по крилата, а е едва на 15 години. Това пък е възможност да влезе в историята - най-младият дебютант е Шампионската лига. Тази титла ще му бъде дадена, ако влезе в игра преди края на годината.

Микел Артета има доверие на младока, така че е напълно възможно да го видим достатъчно често в игра и в Шампионската лига.

Ленарт Карл

Байерн Мюнхен винаги има високи цели и е много трудно за юношите на клуба да достигнат до първия отбор. Карл може да влезе в този елитен клуб, след като вече си спечели доверието на Венсан Компани.

17-годишният нападател може да играе на всички позиции в атаката. Той грабна окото с представянето си на Световното клубно първенство, а след това направи и добра подготовка с тима.

Всичко това му спечели място на резервната скамейка на Байерн. Това пък почти сигурно означава и дебют в Шампионската лига през следващите седмици или месеци.

Франко Мастантуоно

Реал Мадрид рядко бърка с таланти от Южна Америка, а с показаното от началото на сезона, едва ли това ще бъде по-различно и този път. "Кралете" изпревариха Барселона и ПСЖ за подписа на таланта, който вече е сравняван с Лео Меси в родината си.

18-годишният талант държи първото място за най-млад дебютант с фланелката на Аржентина. За правата му Реал плати 45 милиона евро, които съвсем скоро може да изглеждат като обир.

Йорти Мокио

Аякс винаги е давал възможност на младите играчи да разгърнат качествата си, а след това да бъдат продадени в друг клуб.

Мокио пристигна в Амстердам от Гент през 2024-та, но въпреки скромните си 17 години вече е в основната група на тима.

Възможността да играе като централен защитник, ляв бек и вътрешен халф го правят много полезен. Името му вече се свързва с трансфер в Барселона, Ливърпул, Челси, Манчестър Сити, Арсенал, Юнайтед и още много други водещи отбори в Европа.

Силни мачове в Шампионската лига означават, че сумата за неговите права ще расте само нагоре.

Христос Музакитис

Олимпиакос спечели изненадващо Младежката шампионска лига през 2024-та, а логичното се случи и част от тези таланти вече са в първия отбор. Харалампос Костулас вече бе привлечен в Брайтън.

Христос Музакитис също е сред играчите, които очакват трансфер в следващата една година. Плеймейкърът е грабнал окото на Арсенал, Юнайтед и Милан. Младият грък има и 5 мача за родината си, както и почти 40 за Олимпиакос.

Сега остава да видим и какъв отпечатък ще остави в Шампионската лига.

Рио Нгумоа

Ливърпул открадна таланта от Челси с очакването, че той има нужните качества да играе във Висшата лига.

Крилото обаче влезе с гръм и трясък в състава на Арне Слот. Крилото се превърна в най-младия голмайстор в историята на мърсисайдци, след като вкара в продължението срещу Нюкасъл.

Федерико Киеза не попадна в списъка с играчи, които са картотекирани за Шампионската лига, което отваря вратата пред Рио да дебютира в турнира, а защо не и нещо повече.

Естевао

Естевао вкара 5 гола в 12 мача в Копа Либертадорес за Палмейрас, а през юли започна своя път и в Челси.

Феновете на "сините" очакват той да бъде едно от откритията на Шампионската лига, въпреки че е само на 18 години.

Крилото има сериозна конкуренция в състава на Енцо Мареска, но таланта му е безспорен и рано или късно ще се утвърди в стартовите 11 на лондончани.

