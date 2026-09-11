Нова сензация в басейна. Уолш пренаписа историята на 100 м бътерфлай
Американката свали собствения си рекорд и затвърди доминацията си
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Американката свали собствения си рекорд и затвърди доминацията си
Водещата българска спринтьорка Ивет Лалова-Колио показа снощи, че се намира в много силна състезателна форма. Красавицата спечели с лекота финала на 1...
Примата на българския спринт Ивет Лалова-Колио завърши участието си на 100 м в Пекин с 14-о място. В битка за влизане на финала българката завърши пет...
Варшава. Шесткратният олимпийски шампион Юсейн Болт пробяга дистанцията от 100 метра за по-малко от 10 секунди. Спринтьорът се спря на 9,98 секунди....
Реймс. Българската спринтьорка Ивет Лалова спечели бягането на 100 метра от турнира от сериите "Класик" във френския град Реймс. Под дъжда във Франци...