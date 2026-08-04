Венгер: Планът за частни финанси на ФИФА трябваше да бъде отменен

Ръководителят на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер заяви, че отмяната на плана за частни инвестиции в състезанията на ФИФА е била „абсолютно необходима и безспорна“. Президентът на ФИФА Джани Инфантино планираше да създаде търговско дъщерно дружество, което да провежда основните събития на ФИФА, включително Световните първенства, като външни инвеститори ще могат да купуват дялове. Инфантино беше предложил на 211-те асоциации-членки на ФИФА по 40 милиона долара, ако подкрепят предложението. Но след дни на критики - включително заплахи от 55-те страни от УЕФА да бойкотират всички турнири на ФИФА - Инфантино беше принуден да оттегли плана. Венгер е на позиция, която обхваща анализ на данни от играта, онлайн тренировките на ФИФА и младежките състезания от 2019 г. Бившият мениджър на Арсенал преди това подкрепи предложението на Инфантино Световното първенство за мъже да се играе на всеки две години. Седмица след като инвестиционният план на Инфантино беше публикуван за първи път, французинът публикува изявление чрез ФИФА, в което поиска „прозрачност и почтеност“ от управителния орган на световния футбол.

„Последните събития във ФИФА заслужават известна яснота от моя страна. Не участвах в този стратегически план и за първи път разбрах за проекта от медийни публикации. Решението за оттегляне на проекта беше абсолютно необходимо и безспорно, защото твърдо вярвам в независима ФИФА, която служи на нашата игра с ангажираност, прозрачност и почтеност.“

„Трудно е за разбиране и приемане“ - Графстром

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом се присъедини към критиките към плана, като написа във вътрешна бележка до персонала, че последната седмица е била „трудна за разбиране и приемане“. Графстрьом е смятан за близък съюзник на Инфантино, като става началник на кабинета на ФИФА, след като швейцарецът е избран за президент през 2016 г. Шведът е повишен в генерален секретар, една от най-влиятелните позиции във ФИФА, през 2024 г.

„Тъжна и укорителна поредица от събития, които за щастие приключиха с окончателното изоставяне на проекта, колкото и да сме обезпокоени от тях, не бива да засенчват тази реалност. Всички сме били хвърлени в средата на смут, който е труден за разбиране и приемане. Призовавам ви да останете фокусирани върху това, което винаги ни е обединявало: да служим на футбола и на нашите 211 асоциации-членки, ръка за ръка с всички заинтересовани страни и в пълно съответствие с устава и правилата на ФИФА. Уверявам ви, че като членове на администрацията ще бъдете защитени и предпазени от политическия контекст, в който се намираме в момента. Няма нужда да се притеснявате. Индивидуални личности, нестабилни моменти и злощастни епизоди идват и си отиват. Институцията, нейната мисия и отговорност към световния футбол продължават и затова винаги трябва да запазваме професионализма, чувството си за перспектива и самообладание.“ пише Графстром.