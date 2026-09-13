Венгер: Планът за частни финанси на ФИФА трябваше да бъде отменен
Планът на Джани Инфантино предвиждаше външни инвеститори да получат дялове в турнирите на световната футболна централа
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Планът на Джани Инфантино предвиждаше външни инвеститори да получат дялове в турнирите на световната футболна централа
Французинът коментира защитата на каталунците
Ван Бастен и Бобан също са наред
Французинът може да поеме отбора за новия сезон
Истината е в социалните мрежи, обяви Арсен
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер вярва, че тимът му може да продължи напред в следващата фаза на турнира Шампионска лига, след като лондончани заг...
Скандал избухна в "Арсенал" два дни преди дербито с "Манчестър Юнайтед". Халфът на лондончани Микел Артета се е изпокарал с мениджъра Арсен Венге...