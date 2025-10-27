Арсен Венгер нападна здраво Барселона след Ел Класико

Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер бе много краен в мнението си за Ел Класико между Реал Мадрид и Барселона, спечелено от столичани с 2:1.

Французинът, който е консултант за английската версия на BeIN Sports смята, че дербито е било неравностойно.

"Ел Класико приличаше малко на дуел между мъже и момчета", каза директорът по развитието на световния футбол към ФИФА. Така той повтори и репликата на Патрис Евра, който през 2009 определи разликата между големия отбор на Манчестър Юнайтед и Арсенал.

"Защитата на Реал Мадрид бе много по-солидна от тази на Барселона, а в атака тимът от Мадрид изглеждаше, че може да вкара при всяка атака, докато съперникът не бе ефикасен. Те притежаваха топката, но изглеждаха напълно неспособни да вкарат", каза още французинът.

