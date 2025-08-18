Нова социална мрежа в Турция. Ердоган вече е в нея

Президентът Реджеп Тайип Ердоган официално се присъедини към новата социална мрежа „НЕКСТ Сосял“

(NEXT Sosyal), която бе разработена от Фондация „Т3 – Турски технологичен отбор“ (Türkiye Teknoloji Takımı, T3 Vakfı) и бе пусната на 23 юли 2025 г., предаде ТРТ Хабер.

След създаването на профила си в „НЕКСТ Сосял“ миналата седмица днес Ердоган сподели и първата си публикация, озаглавена „Започваме“. В нея той сподели откъс от поема на турския поет Ердем Баязит, който гласи:

„Между бетонните стени разцъфна цвете“, след което написа – „Готови ли сте?“.

Според създателите й платформата „НЕКСТ Сосял“, известна още и като „ЕнСосял“ (NSosyal), предлага „чиста и сигурна“ алтернатива на глобалните социални платформи, като в нея потребителите могат не само да споделят информация относно различни събития, новини и технологии, но и да комуникират по нов начин, благодарение на интегрирания в „НЕКСТ Сосял“ модел на изкуствен интелект - „Т3 ИИ“.

Платформата също така разполага и с модел, който засича дезинформацията, което според създателите й превръща новата мрежа в „достоверна платформа“.

От пускането си през юли 2025 г. „НЕКСТ Сосял“ се разраства с доста бързи темпове, като тази неделя броят на потребителите в турската платформа надмина един милион души, отбелязва ТРТ Глобал.

