Нова социална мрежа в Турция. Ердоган вече е в нея
Платформата също така разполага и с модел, който засича дезинформацията
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Платформата също така разполага и с модел, който засича дезинформацията
Доналд Тръмп обяви, че ще възстанови достъпа до социалната мрежа, когато встъпи в длъжност по-късно днес
Три сценария след решението на Върховния съд на САЩ
Сблъсък между нея и съдия на Върховния съд
На този етап няма официална информация какво се е случило с досегашната титулярна водеща
Съобщенията се изпращат от Jessica, Haley и др.
Започна официално производство срещу нея
Пробен проект
Илон Мъск промени методите за модериране на платформата
Затягат правилата със спам
Тя ще консултира като частно лице
Компанията тества проекта с известни личности и инфлуенсъри
Най-цветните коментари
Мрежата пуска и други нови функции
Платформата ще бъде децентрализирана
Засега услугата е налична в Австралия и Нова Зеландия
То ще бъде по-фокусирано върху статии, а не върху снимки
Актрисата шокира последователите си в социалната мрежа
Португалецът още не е дебютирал за отбора с жълти екипи
Милиардерът започна големи промени в социалната мрежа