Шокиращ профил на стрелеца по Тръмп - учител и инженер с двойствен живот

Публикации в социалните мрежи, които явно се отнасят за Коул Томас Алън, арестуван за стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента Доналд Тръмп, показват, че той е високообразован преподавател и дизайнер на видеоигри, информира Асошиейтед прес.

Данните очертават неочакван профил на човек със сериозно образование и професионална кариера. Част от информацията идва от публични профили и архивни публикации.

Профилна снимка от май миналата година на Алън от Торънс, Калифорния, съвпада с външния вид на мъжа от снимка на задържания предполагаем нападател, публикувана от Тръмп. Снимката в ЛинкдИн го показва с академична тога и шапка при дипломирането му с магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет „Домингес Хилс“.

31-годишният Алън е получил бакалавърска степен по машиностроене през 2017 година от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. В профила си той посочва спечелена студентска стипендия от християнска организация и участие в университетска група, насочена срещу употребата на оръжия.

Филиалът на телевизия Ей Би Си в Лос Анджелис е излъчил интервю с Алън по време на последната му година в колежа, като част от репортаж за нови технологии в помощ на възрастни хора. В него той представя разработен прототип на аварийна спирачка за инвалидни колички.

Според държавния регистър за финансиране на кампании Алън е дарил 25 долара на политически комитет в подкрепа на кандидатурата на Камала Харис за президентските избори през 2024 година. Харис загуби изборите през ноември същата година от Тръмп.

В онлайн автобиографията си той посочва, че през последните шест години е работил в компанията „Си Ту Еджукейшън“, която предлага подготовка за изпити и консултации за кандидатстване в университети. Публикация във Фейсбук от 2024 година го определя като „Преподавател на месеца“.

Алън също така е разработил видеоигра за платформата Стийм, базирана на молекулярна химия. В публикация под негово име се посочва, че работи върху нова бойна игра, чието действие се развива в космоса.

