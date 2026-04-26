Пробив в охраната на Тръмп, как въоръжен мъж стигна до събитието

Заподозреният за стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом е преминал през най-външния кръг на охраната, тъй като е бил гост на хотела, съобщиха официални лица. Става дума за Коул Томас Алън, на 31 години, от Калифорния. Инцидентът поставя под съмнение ефективността на една от най-строгите системи за сигурност около президента Доналд Тръмп.

Как е преминал през охраната

Временно изпълняващият длъжността началник на столичната полиция във Вашингтон Джефри Карол заяви, че заподозреният е бил настанен в хотел „Хилтън“, където се е провеждало събитието. Именно това, според разследващите, му е позволило да се придвижва в сградата и да премине първоначалния контрол.

Хотелът е бил затворен за външни лица още от 14:00 часа, а достъпът е бил ограничен до гости, поканени за вечерята или за съпътстващи събития, както и до акредитирани участници.

Многослойна защита под напрежение

Всички около 2300 гости са преминали през допълнителни проверки, включително проверка на покани и сканиране със металотърсачи, обслужвани от Сикрет сървис и службата за транспортна сигурност. Въпреки това записи от охранителни камери показват как въоръженият мъж тича покрай служители по сигурността в момент, когато металотърсачите вече са били демонтирани.

Това се е случило след като президентът е влязъл в залата и достъпът до нея е бил ограничен, поради което част от техниката за контрол е започнала да се разглобява.

Директорът на Сикрет сървис Шон Къран заяви, че въпреки инцидента многопластовата защита е проработила. По думите му нападателят не е достигнал до вътрешния периметър около президента.

Засилена защита в самата зала

В балната зала е бил изграден допълнителен защитен пояс около Тръмп, включващ буферна зона между него и останалите гости. Под масата му са били разположени бронежилетки, а въоръжени агенти са били разположени около сцената и в ключови позиции.

Осигурени са били и мерки за защита на десетки други високопоставени гости, присъстващи на събитието.

История на мястото и предишни атаки

Хотел „Хилтън“ във Вашингтон има дълга история със президентски събития и високо ниво на сигурност. Именно там през 1981 година Роналд Рейгън беше прострелян при опит за убийство.

След този инцидент сградата претърпява сериозни промени, включително изграждане на охраняем гараж за президентската лимузина и специален достъп до защитен апартамент.

Сикрет сървис използва ежегодната вечеря като тест за своите агенти, а мястото е обстойно проучвано десетилетия наред. След масовата стрелба в Лас Вегас през 2017 година много хотели, включително този, затягат допълнително мерките за сигурност.

Все още не е ясно кога заподозреният се е настанил в хотела и дали допълнителни проверки биха могли да предотвратят случилото се.

